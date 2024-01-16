Пижамная вечеринка Николы Пельтц — невестки Дэвида и Виктории Бекхэм по случаю 29-летия (фото)

Друзья поздравили Николу Пельтц большим тортом с ее фотографией в образе Лолы — кадра из одноименного фильма, где звезда сыграла главную роль.

Американская актриса Никола Пельтц, по совместительству дочь миллиардера Нельсона Пельтца и невестка Дэвида и Виктории Бекхэм, отпраздновала 29-летие пижамной вечеринкой, которую для нее устроила подруга — Селена Гомес. Фотографиями с радостными моментами праздника жена Бруклина Бекхэм поделилась в своем Instagram.

Среди приглашенных гостей можно было увидеть нового бойфренда Селены Гомес — продюсера Бенни Бланко. Также на праздничных кадрах были замечены 10-летняя сестра Селены Грейси Эллиот, актер Остин Рэмси, основательница бренда La'Mariette Тереза Мингус, звезда YouTube Аарон Карпентер, певица HAVEN, фотомодель Коннар Франклин и другие друзья Пельтц не из мира шоубизнеса.

Instagram Instagram Instagram Instagram

На фотографиях участники вечеринки были одеты в одинаковые черные пижамы с белой отделкой от бренда Eberjey. А поздравили звезду праздника розовыми шариками и большим тортом с фотографией Николы в образе Лолы — кадра из одноименного фильма, где звезда сыграла главную роль.

Фото: Instagram

"Я очень благодарна за всех прекрасных и добрых людей в моей жизни. Все мои лучшие друзья сделали мне сюрприз на мой день рождения пижамной вечеринкой, и мы играли в игры (мой бог!). Большое вам всем спасибо, что заставили меня чувствовать себя такой любимой", — написала невестка Виктории и Дэвида Бекхэм.

Напомним, что Виктория Бекхэм скрывала от Дэвида на протяжении 24 лет брака.