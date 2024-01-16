Королевская семья Албании объявила о разводе после 8 лет брака

Что именно стало причиной развода пары, ни одна из сторон не уточнила. Бывшие супруги решили сохранить добрые отношения ради своей дочери, трехлетней принцессы Джеральдины.

41-летний наследный принц Албании Лека II и 40-летняя наследная принцесса Элия разводятся после восьми лет брака, сообщает Hello. От разрыва пару не спасла даже трехлетняя дочь, принцесса Джеральдина.

В социальных сетях принц Лека, глава албанской королевской семьи, сообщил, что решение супругов развестись было взаимным. Их главным приоритетом после расставания останется дочь.

"Этим заявлением я официально сообщаю вам, что наследный принц Лека и Элия Захария согласились расторгнуть свой брак. Поскольку брак утратил свою функцию, они увидели способ разрешить его по обоюдному согласию, начав необходимые юридические процедуры. Несмотря на доверие к институту семьи, принц Лека II считает, что ценности взаимного уважения и понимания лягут в основу отношений в их непрерывности, мотивом которых будут воспитание и образование принцессы Джеральдины! Духовное и физическое благополучие девочки, принцессы Джеральдины, останется в центре их внимания, посвященного обеспечению счастливой и безопасной жизни Джеральдины. Принц Лека II не будет делать дальнейших заявлений или комментариев и не будет требовать соблюдения права на неприкосновенность частной жизни по этому вопросу", – гласит публикация.

О разводе принц Лека сообщил в соцсети Фото: princleka/instagram

В свою очередь принцесса Элия, бывшая актриса и певица, в социальных сетях поблагодарила своих подписчиков за их "доброту" в "эти трудные месяцы". Сообщение, которое впоследствии было удалено, гласило:

"Друзья и доброжелатели, я должна сообщить вам, что сегодня мы начали юридические процедуры по урегулированию брака, поскольку мы совместно решили добиваться развода. Это совсем не та реальность, которая меня радует, так как я верю в семейные ценности как самое дорогое! Я бы никогда не выбрала, чтобы моя дочь росла с отдельными родителями, но иногда разлука — единственный выход. Самое главное, чтобы моя малышка пережила этот момент как можно легче. Спасибо всем, кто написал мне и придал мне смелости! Несмотря на эти трудные месяцы, которые я пережила, ваша доброта придала мне сил. Желаю вам здоровья и счастья в ваших семьях".

Принц Лека II с дочерью, принцессой Джеральдина

Принц Лека и принцесса Элия поженились в 2016 году на второй королевской свадьбе в Албании.

Принц женился на бывшей певице Элии Захарии Фото: Getty

Четыре года спустя у них родился первый и единственный ребенок, девочка по имени Джеральдинв. Ее назвали в честь бабушки принца, королевы Джеральдины, которая скончалась ровно за 18 лет до рождения юной принцессы.

Лека II Зогу (полное имя — Лека Анвар Зог Реза Бодуэн Мсизиве Зогу) – титулярный король Албании с 30 ноября 2011 года. Он – единственный сын наследного принца Албании Лека Зогу (1939—2011) и Сьюзан Каллен-Вард (1941—2004). Принц Лека Албанский — чиновник МВД Албании, а в прошлом работал в МИД Албании и администрации президента Албании.

После смерти Леки I Зогу албанские монархисты считают его сына королем Лекой II. 30 ноября 2011 года он сменил своего отца в качестве главы дома Зогу, став титулярным королем Албании, главой Ордена Верности и Ордена Скандербега.

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