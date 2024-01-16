Дуа Липа впервые вышла в свет с новым бойфрендом (фото)

О новом романе артистки и актера Каллума Тернера стало известно лишь в начале 2024 года. Перед этим она разошлась с режиссером Роменом Гаврасом.

28-летняя британская певица Дуа Липа впервые вышла в свет с новым бойфрендом. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены косовского происхождения и 33-летний актер Каллум Тернер появились вместе через несколько дней после того, как инсайдеры сообщили, что "новая" пара "без ума друг от друга".

Дуа Липа посетила мероприятие вопросов и ответов своего возлюбленного в театре Aero в Санта-Монике, штат Калифорния. Певица улыбалась, покидая театр вместе со своей командой.

После этого новоиспеченная пара поужинала в R+D Kitchen в Санта-Монике вместе с группой друзей.

Дуа Липа и Каллум Тернер

Певица и актер отдельно от друзей устроились рядом друг с другом в кабинке, где они ели разнообразную еду и пробовали коктейли.

Британский актер, который сейчас снимается в двух главных голливудских сериалах, был одет в обычные брюки карго и массивный серый свитер, тогда как Липа была в белой рубашке, длинном черном пальто и темно-коричневых брюках.

Дуа Липа Фото: Instagram dualipa

Звезда сцены дополнила свой образ массивными серьгами, металлическими туфлями в тон и маленькой сумочкой.

Накануне источник рассказал, что пара невероятно счастлива на этом этапе своих отношений.

Напомним, Дуа Липа разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом.

Также Фокус писал о трейлере комедийного боевика, в котором снялась Дуа Липа.