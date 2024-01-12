Дуа Липа начала встречаться с известным актером (фото)
Недавно артистка разошлась с режиссером Роменом Гаврасом. Сейчас она начала новые романтические отношения.
28-летняя британская певица Дуа Липа встречается с английским актером Каллумом Тернером, 33. Об этом пишет Page Six.
Артистка и актер, который сейчас снимается в двух крупных голливудских постановках, были замечены на афтепати в Лос-Анджелесе по случаю премьеры его шоу "Хозяева эфира", что вызвало предположение, что пара начала романтические отношения.
Теперь инсайдер сообщает, что они действительно встречаются.
"Это новое, но они без ума друг от друга", — рассказывает источник.
Дуа Липа даже появилась на премьере шоу Тернера, чтобы поддержать актера.
Помимо долгожданного сериала, продюсерами которого являются Том Хэнкс и Стивен Спилберг, Каллум также снялся в последнем фильме Джорджа Клуни "Парни в лодке". Ранее актер появлялся в двух частях картины "Фантастические твари".
Тернер встречался с Ванессой Кирби, которая играла принцессу Маргарет в "Короне" и жену Наполеона в одноименном фильме 2023 года.
Тем временем Дуа Липа недавно разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом после почти года отношений. До этого она более двух лет встречалась с Анваром Хадидом — братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид.
Напомним, Дуа Липа познакомила бывшего бойфренда с родителями.
Также Фокус писал о секрете счастливых отношений, по мнению Дуа Липы.