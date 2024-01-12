Дуа Липа начала встречаться с известным актером (фото)

Недавно артистка разошлась с режиссером Роменом Гаврасом. Сейчас она начала новые романтические отношения.

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28-летняя британская певица Дуа Липа встречается с английским актером Каллумом Тернером, 33. Об этом пишет Page Six.

Артистка и актер, который сейчас снимается в двух крупных голливудских постановках, были замечены на афтепати в Лос-Анджелесе по случаю премьеры его шоу "Хозяева эфира", что вызвало предположение, что пара начала романтические отношения.

Дуа Липа и Каллум Тернер

Теперь инсайдер сообщает, что они действительно встречаются.

Каллум Тернер

"Это новое, но они без ума друг от друга", — рассказывает источник.

Дуа Липа даже появилась на премьере шоу Тернера, чтобы поддержать актера.

Помимо долгожданного сериала, продюсерами которого являются Том Хэнкс и Стивен Спилберг, Каллум также снялся в последнем фильме Джорджа Клуни "Парни в лодке". Ранее актер появлялся в двух частях картины "Фантастические твари".

Тернер встречался с Ванессой Кирби, которая играла принцессу Маргарет в "Короне" и жену Наполеона в одноименном фильме 2023 года.

Каллум Тернер

Тем временем Дуа Липа недавно разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом после почти года отношений. До этого она более двух лет встречалась с Анваром Хадидом — братом супермоделей Джиджи и Беллы Хадид.

Дуа Липа

Напомним, Дуа Липа познакомила бывшего бойфренда с родителями.

Также Фокус писал о секрете счастливых отношений, по мнению Дуа Липы.