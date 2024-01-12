Дуа Ліпа почала зустрічатися з відомим актором (фото)
Нещодавно артистка розійшлася з режисером Роменом Гаврасом. Наразі вона почала нові романтичні стосунки.
28-річна британська співачка Дуа Ліпа зустрічається з англійським актором Каллумом Тернером, 33. Про це пише Page Six.
Артистка і актор, який наразі знімається у двох великих голівудських постановках, були помічені на афтепаті в Лос-Анджелесі з нагоди прем’єри його шоу "Господарі ефіру", що викликало припущення, що пара почала романтичні стосунки.
Тепер інсайдер повідомляє, що вони справді зустрічаються.
"Це нове, але вони без розуму одне від одного", — розповідає джерело.
Дуа Ліпа навіть зʼявилася на прем'єрі шоу Тернера, щоб підтримати актора.
Крім довгоочікуваного серіалу, продюсерами якого є Том Генкс і Стівен Спілберг, Каллум також знявся в останньому фільмі Джорджа Клуні "Хлопці в човні". Раніше актор з’являвся у двох частинах картини "Фантастичні звірі".
Тернер зустрічався з Ванессою Кірбі, яка грала принцесу Маргарет у "Короні" та дружину Наполеона в однойменному фільмі 2023 року.
Тим часом Дуа Ліпа нещодавно розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом після майже року стосунків. До цього вона понад два роки зустрічалася з Анваром Хадідом — братом супермоделей Джіджі та Белли Хадід.
Нагадаємо, Дуа Ліпа познайомила колишнього бойфренда з батьками.
Також Фокус писав про секрет щасливих стосунків, на думку Дуа Ліпи.