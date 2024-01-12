Дуа Ліпа почала зустрічатися з відомим актором (фото)

Нещодавно артистка розійшлася з режисером Роменом Гаврасом. Наразі вона почала нові романтичні стосунки.

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28-річна британська співачка Дуа Ліпа зустрічається з англійським актором Каллумом Тернером, 33. Про це пише Page Six.

Артистка і актор, який наразі знімається у двох великих голівудських постановках, були помічені на афтепаті в Лос-Анджелесі з нагоди прем’єри його шоу "Господарі ефіру", що викликало припущення, що пара почала романтичні стосунки.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер

Тепер інсайдер повідомляє, що вони справді зустрічаються.

Каллум Тернер

"Це нове, але вони без розуму одне від одного", — розповідає джерело.

Дуа Ліпа навіть зʼявилася на прем'єрі шоу Тернера, щоб підтримати актора.

Крім довгоочікуваного серіалу, продюсерами якого є Том Генкс і Стівен Спілберг, Каллум також знявся в останньому фільмі Джорджа Клуні "Хлопці в човні". Раніше актор з’являвся у двох частинах картини "Фантастичні звірі".

Тернер зустрічався з Ванессою Кірбі, яка грала принцесу Маргарет у "Короні" та дружину Наполеона в однойменному фільмі 2023 року.

Каллум Тернер

Тим часом Дуа Ліпа нещодавно розійшлася з французьким режисером Роменом Гаврасом після майже року стосунків. До цього вона понад два роки зустрічалася з Анваром Хадідом — братом супермоделей Джіджі та Белли Хадід.

Дуа Ліпа

Нагадаємо, Дуа Ліпа познайомила колишнього бойфренда з батьками.

Також Фокус писав про секрет щасливих стосунків, на думку Дуа Ліпи.