90-летняя Джоан Коллинз поразила цветущим видом на церемонии Эмми

Звезда сериала "Династия" вышла на сцену вместе с актрисой Тараджи Хенсон, чтобы вручить награду за мини-сериал. Победителем стала "Вражда".

90-летняя дама Джоан Коллинз выглядела сенсационно, когда она неожиданно появилась на церемонии награждения "Эмми" в Лос-Анджелесе. Звезда культового сериала "Династия" поразила своим цветущим видом, роскошным платьем и эффектными украшениями. Об этом пишет Daily Mail.

Коллинз вышла на сцену вместе с Тараджи Хенсон, чтобы вручить награду за мини-сериал. Победу одержала "Вражда".

Церемония "Эмми 2024"

Джоан Коллинз продемонстрировала гламурный образ, блистая в бледно-голубом платье, украшенном блестками, которое она сочетала с парой таких же оперных перчаток.

Свой потрясающий ансамбль она дополнила сверкающими украшениями с бриллиантами и ярко-алой помадой.

Говоря вступительную речь, Джоан вспомнила о своем звездном сериале, сказав, что "Династия" – это драматическое шоу. А Тараджи пошутила, что смотрела его все-таки ради страстей, разгоравшихся на экране и шикарных нарядов.

Поклонники Джоан, обсуждая ее в соцсетях, отметили, что актриса выглядит потрясающе. А кто-то даже пошутил, что "она сидит на вампирской диете".

Джоан Коллинз и Тараджи Хенсон на церемонии "Эмми 2024" Фото: Getty Images

Фанаты не могли поверить, что между Джоан и Тараджи почти 40-летняя разница в возрасте.

Напомним, британка Джоан Коллинз считалась самой красивой девушкой Великобритании и одной из самых многообещающих актрис. В 1955 году Джоан отправилась в Голливуд и подписала контракт с кинокомпанией 20th Century Fox, став "ответом" студии MGM и их главной звезде Элизабет Тейлор.

Она осознанно начала сниматься в телесериалах, хотя в то время это считалось неподходящим занятием для актрисы фильмов и стала настоящей звездой. Ее появление в сериале "Династия" спасло проект, а ее героиня Алексис, которая блистала в роскошных нарядах и бриллиантах, а также постоянно оказывалась в центре скандалов и интриг, принесла ей премию "Эмми" и несколько "Золотых глобусов".

Джоан Коллинз является крестной матерью модели Кары Делевинь. Она пять раз была замужем, родила двоих детей и прославилась многочисленными романами со знаменитостями и грандиозной коллекцией украшений. Ее пятый муж, театральный менеджер Перси Гибсон, за которого она вышла замуж в 2002 году, младше ее на 32 года. И актриса пошутила насчет разницы в возрасте, сказав: "Ну если он умрет, значит умрет".

Джоан Коллинз и ее пятый муж Перси Гибсон Фото: Getty Images

Сериал "Вражда", которому Коллинз вручила награду, стал одним из главных триумфаторов церемонии. А список победителей выглядит так:

Победители "Эмми-2024" (краткий обзор):

Драматический сериал: "Наследники".

Актер драматического сериала: Киран Калкин — "Наследники".

Актриса драматического сериала: Сара Снук — "Наследники".

Актер второго плана в драматическом сериале: Мэттью Макфейден — "Наследники".

Актриса второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж — "Белый лотос".

Мини-сериал: "Вражда".

Актер мини-сериала или телефильма: Стивен Юн – "Вражда".

Актриса мини-сериала или телефильма: Али Вонг – "Вражда".

Актер второго плана в мини-сериале или телефильме: Пол Уолтер Хаузер — "Черная птица".

Актриса второго плана в мини-сериале или телефильме: Ниси Нэш-Беттс — "Монстр: История Джеффри Дамера".

Комедийный сериал: "Медведь".

Актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт — "Медведь".

Актриса комедийного сериала: Квинта Брансон — "Начальная школа Эббот".

Актер второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бахрак – "Медведь".

Актриса второго плана в комедийном сериале: Айо Эдебири – "Медведь".

Напомним, ранее Джоан Коллинз появилась на обложке глянца и пошутила, что чувствует себя на 40 лет. Звезда отметила, что ее начали называть "пожилой" с 38 лет, так что она перестала обращать внимание.