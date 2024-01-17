Неловкая встреча: Брэд Питт неожиданно столкнулся с братом и отцом Анджелины Джоли

А с бывшим мужем Бритни Спирс Питт сделал селфи. Актеры встретились на той же выставке.

У Брэда Питта произошла неловкая встреча с родственниками его бывшей жены Анджелины Джоли. Он встретил отца Джоли – актера Джона Войта и ее брата Джеймса Хейвена на художественной выставке, куда он пришел со своей новой девушкой. Там же его перехватил бывший муж Бритни Спирс – Сэм Асгари, и попросил о совместном селфи. Об этом пишет Daily Mail.

На выставку Брэд Питт пришел со своей новой девушкой Инес де Рамон. Но оказалось, что в галерею Гагосяна на выставку Беннета Миллера также явились и другие знаменитости: актер Джон Войт с сыном Джеймсом Хейвеном и бывший муж Бритни Спирс – Сэм Асгари.

Брэд Питт на выставке Фото: Instagram lawlormedia

Джеймс Хейвен и Джон Войт на выставке Фото: Instagram lawlormedia

Другой посетитель выставки отметил, что ситуация была очень неловкой.

"Брэд находился в одной комнате с семьей Анджелины, а это небольшое помещение", — отметил он.

По словам очевидца, Джеймс вел себя дружелюбно, он узнал Брэда, но они не общались. Родственники Джоли и ее бывший муж старались сохранять дистанцию. О том, кто придет на выставку заранее известно не было.

А вот бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари, который также посетил галерею, не держался на расстоянии, он подошел и попросил Питта сделать селфи. Сэм упомянул, что Брэд любимый актер Спирс и, побеседовав с ним, он отошел поговорить и с отцом Джоли.

Асгари поделился селфи с Питтом в соцсетях и пошутил, что это "не восковая фигура".

Сэм Асгари и Брэд Питт Фото: instagram samasghari

Ранее Джеймс Хейвен дал интервью в котором рассказал, что сосредоточился на заботе о детях Анджелины после ее расставания и многолетнего развода с Брэдом Питтом.

Джеймс, которого последний раз видели на публике со своим отцом в октябре 2022 года, признался, что считает своим долгом защитить шестерых детей своей сестры на фоне бурного развода и, как следствие, негативной огласки.

Джеймс отметил, что близок с сестрой и "все началось с защиты ее, а затем и ее детей, моих племянниц и племянников", — сказал Джеймс, отметив, что он и его сестра начали новый этап своих отношений после ее расставания.

Джеймс Хейвен и Анджелина Джоли всегда были очень близки. Он часто сопровождал ее на церемониях награждений и позировал рядом с нею на красных дорожках.

Но их окружали слухи, вызванные их публичным выражением чувств, и после их поцелуя в 2000 году этих слухов стало только больше.

Джоли говорила, что она была в шоке, когда узнала о чем пишут журналисты.

Джеймс и Анджелина, казалось, оставались близкими друг другу на протяжении многих лет, даже несмотря на то, что они отдалились от своего отца после смерти их матери в 2007 году. Какие отношения у них сейчас – неизвестно.

Напомним, ранее стало известно, что Брэд Питт хочет познакомить своих детей с Инес де Рамон. Его развод с Анджелиной Джоли окончательно завершился только в 2023 году.