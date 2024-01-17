Кейт Мосс отметила 50-летие в Париже в компании молодого бойфренда и подруг

Супермодель отпраздновала свой юбилей вместе с Николаем фон Бисмарком, дочерью Лилой и близкой подругой Стеллой Маккартни. Кейт собрала гостей в роскошном ресторане.

Если 50 — это новые 40, Кейт Мосс позаботилась о том, чтобы она была одета соответствующим образом, когда отмечала свой юбилей в роскошном парижском ресторане во вторник вечером. Супермодель потрясающе выглядела в кружевном прозрачном платье, когда направлялась в эксклюзивный ресторан в компании друзей. Об этом пишет Daily Mail.

Кейт Мосс сфотографировали, когда она выходила из лимузина в кружевном наряде, черной шелковой накидке у авеню Габриэль, 41.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк Фото: Getty Images

В тот вечер она была в хорошей компании: на ее праздничный прием пришли ее давний бойфренд, 37-летний Николай Фон Бисмарк, дочь Лила Хак-Мосс и друзья-дизайнеры Стелла Маккартни и Шарлотта Тилбери.

Насладившись праздничным бранчем во французской столице ранее в тот же день, Кейт решила завершить свой день рождения в Laurent, потрясающем высококлассном ресторане в легендарном особняке в центре Парижа с садовыми столиками и собственным винным погребом. Блюда в ресторане стоят от 200 долларов. Подают фирменного жареного цыпленка, треску и селедку Бисмарк. Меню не менялось с 1930-х годов, а сам ресторан открылся в 1880 году.

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк

Кейт прилетела во французскую столицу из Оксфорда на частном самолете, который вмещает до семи VIP-гостей перед ее вечеринкой.

Супермодель и ее бойфренд остановились в отеле "Ритц". А источник ранее сообщал, что она давно планировала шикарную вечеринку.

"Кейт уже давно планирует большую вечеринку в отеле Ritz в Париже. И наконец этот день настал, и все ее близкие друзья и семья прилетают в столицу, чтобы отпраздновать ее особенный день. Как всемирно известная супермодель, никто не ожидал от Кейт ничего меньшего, чем устроить вечеринку в отеле Ritz в Париже, которая почти так же великолепна, как и она сама. Это будет незабываемая ночь, ей не терпится нарядиться и танцевать всю ночь напролет", — рассказал инсайдер.

Отель "Ритц" считается символом высшего общества и роскоши, а его роскошный люкс Suite Impériale внесен французским правительством в список национальных памятников.

До того, как с гиком прибыть в Париж, Кейт Мосс провела время на острове Мюстик, куда пригласила своих самых близких друзей.

Мюстик стал любимцем элиты с тех пор, как лорд Гленконнер купил его в 1960-х годах и подарил принцессе Маргарет участок площадью десять акров в качестве свадебного подарка.

Крошечный частный остров является любимым местом отдыха принца и принцессы Уэльских и домом для рок-звезд сэра Мика Джаггера и Брайана Адамса, а также американского модельера Томми Хилфигера.

Кейт Мосс имеет опыт организации грандиозных вечеринок по случаю дня рождения.

Когда ей исполнилось 30, она устроила вечеринку на тему "Прекрасные и проклятые", которая, по слухам, закончилась оргией в отеле Claridge в лондонском Мейфэр.

Ее 40-й день рождения состоял из четырехдневной феерии на тему Гластонбери в ее загородном доме в Котсуолдсе.

Свою модельную карьеру Кейт начала в 14 лет и она стала одной из супермоделей 1990-х.

Благодаря сотрудничеству с Calvin Klein ее имя стало нарицательным, а в 2013 году она была удостоена награды British Fashion Awards в знак признания ее вклада в индустрию моды на протяжении 25 лет.

Напомним, ранее Фокус собрал самые интересные факты о Кейт Мосс в одной статье.