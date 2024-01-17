Поклонники украинских брендов: королева бурлеска Дита фон Тиз в украинском платье (фото)

Дита фот Тиз уже не впервые выбирает одежду украинских дизайнеров. Так, она пришла на благотворительный вечер в украинской вышиванке — белоснежном платье, украшенном синей вышивкой от украинского дизайнера Виты Кин.

Американская знаменитость, эпатажная исполнительница шоу в стиле бурлеска и фотомодель Дита фон Тиз предстала перед публикой в красочном наряде от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Фотографию в наряде она разместила в своем Instagram.

Образ 51-летней знаменитости действительно получился эффектным — красное платье миди-длины с ярким цветочным принтом и голубыми лилиями украшено декоративными кисточками и кулиской на талии. "Изюминка" наряда — объемные рукава и V-образный вырез.

Стоимость платья от украинского бренда Yuliya Magdych, по информации на сайте онлайн-ритейлера люксовой одежды Farfetch, составляет 1700 евро.

Неповторимая Дита уже не впервые выбирает одежду украинских дизайнеров. Так, она пришла на благотворительный вечер в украинской вышиванке — белоснежном платье, украшенном синей вышивкой от украинского дизайнера Виты Кин.

Фото: Instagram Фото: Instagram

Кратко о Дите фон Тиз

Настоящее имя Диты — Гизер Рене Мир. В своем блоге в соцсети Х она уверяет, что по происхождению армянка. Когда ей исполнилось 12 лет, с родителями и двумя сестрами она переехала в Калифорнию.

С детства отличалась тягой к творчеству, занималась балетом, изучала историю костюма, по которой в колледже защищала диплом. Работала дизайнером по костюмам в кино.

В 19 лет стала танцовщицей, в том числе в стрип-клубе Captain Cream, где создала и шлифовала свой знаменитый имидж pin-up — стиль американской графики середины ХХ века. Год спустя начала выступать под псевдонимом Дита фон Тиз.

Когда она повстречалась с фотографом Питером Чернышем и начала карьеру фотомодели, то за очень короткое время сумела стать одной из самых успешных в этой сфере. Три года подряд — с 1999-го по 2001-й — она появлялась на обложках журнала Playboy. Тогда-то Дита и стала известна по всему миру.

Фото: Из открытых источников

Примером для подражания считает Бетти Грэйбл, Риту Гейворт, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро, увлекающийся Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Мадонной.

Обладает безупречным вкусом, что позволяет ей не только прекрасно одеваться, но и создавать потрясающие интерьеры везде, где она живет.

Бренд Yuliya Magdych — что известно

Юлия Магдыч — дизайнер, в работах которой гармонично объединяются украинские традиции и современность. Основан бренд в 2013 году — именно тогда, во время Революции Достоинства, по всему миру проснулся интерес к украинской культуре, в частности к вышиванке. Визитная карточка бренда — этническая 3D-вышивка, разработанная на основе узоров, найденных в музеях, частных коллекциях и во время исследовательских путешествий по Украине.

Кроме того, Yuliya Magdych — это первый украинский бренд, представленный в лондонском Selfridges. Бренд также доступен на Farfetch. Представлен более чем в 50 странах мира. В одежде от дизайнера были замечены такие знаменитости, как Патрисия Каас, Кэтрин Зета-Джонс, Келли Осборн.

Напомним, Фокус писал, что украинский ювелирный бренд Magnat fine jewelry представил необычайно красивый и сложный в обработке бриллиант формы карты Украины.