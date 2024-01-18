Операция Кейт Миддлтон серьезно повлияет на королевскую семью Великобритании

Накануне мама троих детей перенесла операцию на брюшной полости. Она не будет появляться на публике до Пасхи 2024 года.

Восстановление Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости будет иметь "большое влияние" на британскую королевскую семью. Об этом пишет New York Post.

Супруга принца Уильяма была госпитализирована накануне в больницу для плановой процедуры, о чем Кенсингтонский дворец официально сообщил в соцсетях.

Хотя операция была "успешной", Миддлтон будет оставаться в лондонской клинике от 10 до 14 дней, прежде чем "вернется домой, чтобы продолжить свое восстановление". А к королевским обязанностям до Пасхи 2024 года она точно еще не приступит.

Дворецкий Грант Гаррольд, который работал на короля Чарльза III семь лет, говорит, что операция, несомненно, повлияет на членов королевской семьи и заставит ее мужа, принца Уильяма, взять на себя дополнительную нагрузку.

Кейт Миддлтон перенесла операцию

"Без сомнения, это будет иметь огромное влияние. Кейт, пожалуй, один из самых благосклонных членов королевской семьи. Всем нравится видеть ее", — считает бывший дворецкий.

В частности, он добавил, что все выходы членов королевской семьи планируются на полгода вперед, поэтому теперь в график будут внесены кардинальные изменения, что повлияет на всех представителей семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Уильяму чрезвычайно комфортно выполнять свои королевские обязанности самостоятельно. Он выполнял их много лет до того, как женился на Кейт, и я уверен, что он возьмет здесь несколько сольных обязанностей", — считает Грант.

Он добавил, что принц Уэльский теперь должен найти баланс между выполнением королевских обязанностей и поддержкой жены и детей дома.

Напомним, принц Уильям проявил заботу о родителях жены.

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