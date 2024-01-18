Почему госпитализация Кейт Миддлтон так напугала британцев, – мнение эксперта

Отсутствие Кейт в публичном пространстве, по мнению колумниста Ричарда Кея, будет очень заметно. Эта женщина играет огромную роль в королевской семье и является одним из символов стабильности монархии.

Новость о том, что принцесса Уэльская Кейт госпитализирована и ей проведена операция на брюшной полости, из-за чего до конца марта она не будет появляться на публике, для многих британцев стала сокрушительной, пишет в своей колонке для Daily Mail обозреватель Ричард Кей.

По его словам, женщины во всем мире ценят ее красоту и уравновешенность, улыбчивость и яркую энергию. Им кажется, что она излучает крепкое здоровье, поэтому понимание того, что она может серьезно болеть, как и любой другой человек, становится "холодныим душем".

"После печали по поводу медленного упадка и смерти покойной королевы, новость о Кэтрин вызвала у королевских поклонников коллективную дрожь. Люди шатаются. Едва это объявление было доведено до сведения, как стало известно, что король также должен быть госпитализирован для лечения увеличенной простаты. Никогда прежде королевские медицинские бюллетени не напоминали нам о слабости человеческого существования в двойной дозе", – анализирует Кей.

При этом, добавляет он, если 75-летний король находится в том возрасте, когда подобные процедуры можно ожидать и с ними приходится сталкиваться, Кейт излучает молодость и грацию.

"Ей 42 года, но, учитывая ее подтянутую и подтянутую фигуру, которую она поддерживает в отличной форме, бегая в Большом Виндзорском парке, она могла бы сойти за кого-то на 10 лет моложе. Кажется, что все, что она делает, не требует никаких усилий. И все же она будущая королева, которая, можно с уверенностью сказать, обеспечила долгосрочное будущее монархии – не только благодаря своим трем восхитительным детям, но и той незаменимой магии Миддлтон, которую она привнесла в свой брак. Возможно, ее самое большое качество — непоколебимая стабильность. Никогда еще это не было более важным, чем в начале правления, терзаемого двойной угрозой, исходящей от озлобленного принца Гарри и скандального принца Эндрю. И именно потому, что так много всего зависит от этой девушки из графства, которая впервые привлекла внимание принца Уильяма на подиуме в Университете Сент-Эндрюс более 20 лет назад, неожиданные открытия о ее состоянии здоровья были настолько сбиты с толку, и действительно, огорчает", – пишет автор.

Кейт Миддлтон заряжает всех своей молодостью и энергией Фото: Getty

Он подчеркивает, что Кейт – не просто связующее звено в ее семье, но и улыбающаяся фигура, поддерживающая королевскую семью, в которую она привнесла столь необходимый поворот современности.

"Она редко делает ошибку и быстро научилась избегать ловушек публичной жизни, где внешний вид и презентация решают все. Она излучает правильное сочетание тепла и сдержанности, делясь незащищенными взглядами на жизнь королевской жены, не выставляя напоказ ни себя, ни свою семью больше, чем это правильно или откровенно необходимо. От самых печальных государственных событий, таких как похороны принца Филиппа и королевы, до юбилея и коронации, она излучает спокойствие, уверенность и хладнокровие", – перечисляет колумнист.

Кей указал, что Кэтрин сумела обеспечить своим детям не изолированное обучение в школе-интернате, а отправила их учится вместе с другими детьми, без привязки к статусу. В свое время этого не удалось сделать принцессе Диане.

И все это она сделала, не полагаясь на легионы лакеев, которые обычно составляют королевский двор.

"Вот почему, конечно, у принца Уильяма впереди несколько тревожных недель, возможно, он будет заниматься школьными обязанностями, организацией купания и чтением сказок на ночь. Благодаря Кейт, трое детей наслаждались детством, когда двое родителей делили обязанности, что сильно отличается от собственного опыта Уильяма в Кенсингтонском дворце. Поэтому неудивительно, что помощники стремились дать понять, что между пребыванием у постели жены приоритетом Уильяма будут дети, а не королевские обязанности – освежающее и долгожданное изменение по сравнению с прошлым", – продолжил обозреватель.

Из-за болезни жены принцу Уильяму придется отложить запланированные поездки в Латвию, а затем в Рим и Ватикан .

"Ее отсутствие будет ощущаться повсюду, ведь она женщина, от которой зависит очень многое и очень многое. Не только Уильям надеется, что она сможет вернуться на свое место рядом с ним с этой блестящей радостью жизни. Так же, как и все мы", – подытожил Кей.

Ранее Фокус писал, что, кроме Кейт, госпитализация скоро ждет короля Чарльза.