Алек Болдуин четвертый раз выставил на продажу свой особняк и показал его на видео

Болдуин купил дом в фермерском стиле в 1990-ых. За это время он внес некоторые изменения в недвижимость, достроив и расширив ее.

65-летний американский актер Алек Болдуин снова выставил на продажу свой особняк в фермерском стиле в Хэмптоне. Чтобы заинтересовать покупателей и таки продать дом с четвертого раза, знаменитость лично снялся в ролике, где показывает недвижимость и любимые уголки.

В сентябре прошлого года дом продавался за $22,5 млн, однако затем Алек снял его с продажи. Теперь он снизил цену до $18,995 млн и поручил продажу агентству Saunders & Associates.

В двухминутном ролике Болдуин прогуливается по пляжу и по территории у особняка, рассказывая немного об этом доме, расположенном в районе Амагансетт в Ист-Хэмптоне, и о своей личной истории в этом районе.

Дом с семью спальнями и девятью ванными комнатами, построенный в 1740 году, имеет крытые веранды площадью 120 квадратных метров и два балкона с видом на пять акров сельскохозяйственного заповедника.

Он также может похвастаться бассейном, спа-салоном, огороженным огородом и гостиной зоной на открытом воздухе с камином из натурального камня.

Алек говорит, что у него уже 45 лет есть дом на Лонг-Айленде. Он повествует о местах, где снимал и покупал дома в этом районе, прежде чем поселиться в Амагансетте в середине 1990-х годов.

Болдуин перечислил некоторые изменения, которые он и его жена Хилария Болдуин внесли в дом за десятилетия, включая пристройки как к восточной, так и к западной сторонам в 1996 и 2014 годах соответственно.

"Я влюбился в это место с того момента, как приехал сюда", – уверяет актер, говоря об участке площадью 10 акров. Он добавил, что большего участка земли купить здесь уже невозможно.

Болдуин впервые выставил недвижимость на продажу в ноябре 2022 года за $29 млн. Примерно через три месяца, в январе 2023 года, он повторно разместил акции, снизив цену на $4 млн. Сейчас цена дома снижена на $10 млн по сравнению с первоначальной.

Ранее Фокус писал, что Алек Болдуин впервые вышел в свет после снятия обвинений в убийстве.