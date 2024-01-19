Венсан Кассель впервые вышел на публику с новой девушкой (фото, видео)
Французский актер и модель Нара Баптиста начали встречаться осенью 2023 года. Перед этим он развелся с Тиной Кунаки.
57-летний французский актер Венсан Кассель и его новая девушка Нара Баптиста, 27, посетили вместе показ АІекѕапԁге Mattiussi во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда фильма "Квартира" был в светло-сером пальто, надев брюки в тон и белую рубашку.
Тем временем спутница Касселя демонстрировала свои длинные ноги в черном мини-платье и колготах. Баптиста надела туфли на каблуках и дополнила образ сумкой в тон.
Это первый публичный выход пары после новостей об их романе.
Сообщается, что Кассель и Баптиста заняли свои места в первом ряду, усеянном другими звездами.
Пара, об отношениях которой стало известно осенью 2023 года, не могла сдержать улыбки во время мероприятия.
Весной 2023 года французский актер развелся с моделью Тиной Кунаки, 26, после пяти лет брака.
Тогда источник сообщил: "Они развелись несколько недель назад. У Тины разбито сердце". От звездного союза подрастает дочь Амазония, которая родилась в 2019 году.
До этого Венсан был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони.
Напомним, Венсан Кассель в компании Евы Грин появился на красной дорожке.
Также Фокус писал о старшей дочери Венсана Касселя от Моники Беллуччи.