Венсан Кассель впервые вышел на публику с новой девушкой (фото, видео)

Французский актер и модель Нара Баптиста начали встречаться осенью 2023 года. Перед этим он развелся с Тиной Кунаки.

57-летний французский актер Венсан Кассель и его новая девушка Нара Баптиста, 27, посетили вместе показ АІекѕапԁге Mattiussi во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Квартира" был в светло-сером пальто, надев брюки в тон и белую рубашку.

Тем временем спутница Касселя демонстрировала свои длинные ноги в черном мини-платье и колготах. Баптиста надела туфли на каблуках и дополнила образ сумкой в тон.

Это первый публичный выход пары после новостей об их романе.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: Getty Images

Сообщается, что Кассель и Баптиста заняли свои места в первом ряду, усеянном другими звездами.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: Getty Images

Пара, об отношениях которой стало известно осенью 2023 года, не могла сдержать улыбки во время мероприятия.

Весной 2023 года французский актер развелся с моделью Тиной Кунаки, 26, после пяти лет брака.

Венсан Кассель и Нара Баптиста

Тогда источник сообщил: "Они развелись несколько недель назад. У Тины разбито сердце". От звездного союза подрастает дочь Амазония, которая родилась в 2019 году.

До этого Венсан был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони.

Напомним, Венсан Кассель в компании Евы Грин появился на красной дорожке.

Также Фокус писал о старшей дочери Венсана Касселя от Моники Беллуччи.