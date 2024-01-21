В Новом Орлеане поспешно продали бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли

Очаровательный особняк в знаменитом Французском квартале продали вдвое меньше запрашиваемой изначально цены. Джоли и Питт купили дом в разгар своего романа.

Бывший дом Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продали за 2,8 миллиона долларов — первоначально за него просили 5,35 миллиона долларов. Эта цена даже меньше, чем та, которую знаменитая пара заплатила за особняк во Французском квартале в 2006 году. Об этом пишет Daily Mail.

Пара купила особняк площадью 7703 квадратных фута в культовом Французском квартале города в 2006 году, а затем продала его в 2016 году, вскоре после того, как Джоли подала на развод.

Бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане

В этом историческом доме, построенном в 1828 году, есть множество современных элементов, в том числе лифт, тренажерный зал, открытый бассейн и фонтан.

Бывшая пара знаменитостей купила дом за 3,5 миллиона долларов наличными и продала его за 4,9 миллиона долларов.

В нем семь спален, пять ванных комнат, большая винтовая лестница, паркетные полы и мраморные камины.

Бывший дом Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане

Стартовая цена за особняк составляла 1 миллион долларов, а после того, как 12 участников торгов назвали свою цену, недвижимость в конечном итоге ушла за 2,8 миллиона долларов.

Несмотря на величие, престижное месторасположение и глубокую историю поместья, включая его знаменитых жителей, дом принес около половины первоначальной запрашиваемой цены.

В этом году дом был назван победителем национального конкурса HGTV Ultimate House Hunt в категории "Жилища в центре города".

Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели белый особняк с типичными для Нового Орлеана балкончиками и террасой всего через год после встречи на съемках "Мистера и миссис Смит". Именно тогда начался их скандальный роман, ведь Питт был женат на суперзвезде "Друзей" Дженнифер Энистон. Так что этот особняк вполне можно назвать любовным гнездышком Бранджелины – как тогда называли знаменитую пару.

Несмотря на то, что она призналась, что влюбилась в Питта во время съемок, Джоли настаивала на том, что "быть в близких отношениях с женатым мужчиной, когда мой собственный отец изменил моей матери, это не то, что я могла бы простить".

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

"Если бы я сделала это, я бы не смогла смотреть на себя утром. Меня бы не привлек мужчина, который изменял своей жене", — говорила Джоли, но в итоге Питт расстался с Энистон и они начали встречаться.

Пара связала себя узами брака в 2014 году – после почти 10 лет знакомства.

С той поры Брэд и Анджелина успели расстаться. Они были вовлечены в неприятную войну за опеку над своими детьми.

У "Бранджелины" шестеро детей: Мэддокс, которого Джоли усыновила из Камбоджи в 2002 году, Захара, удочеренная в 2005 году в Эфиопии, и Пакс — небиологические дети пары.

Шайло и близнецы Нокс и Вивьен — их биологические дети.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Кроме опеки, две звезды сражаются за свое совместно нажитое имущество. Ожесточенная битва связана с решением Анджелины продать в 2021 году свою долю во французском винограднике, который они купили вместе, когда встречались в 2008 году.

Брэд первоначально утверждал, что она совершила продажу за его спиной, и утверждал, что его бывшая пыталась "намеренно навредить" репутации бизнеса и "подорвать" его инвестиции.

Напомним, недавно Брэд Питт, который сейчас встречается с дизайнером Инес де Рамон, пришел на выставку в художественную галерею, где пережил неловкую встречу с отцом Анджелины Джоли, актером Джоном Войтом, и ее братом – Джеймсом Хейвеном. Свидетели встречи рассказали, что обе стороны были смущены.