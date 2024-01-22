Актер Джейми Дорнан чуть не умер после столкновения с токсичными гусеницами

Звезда сериала "Турист" столкнулся с опасными насекомыми в Португалии. Дорнана даже госпитализировали с "симптомами сердечного приступа".

Джейми Дорнан был госпитализирован с "симптомами сердечного приступа" во время отпуска в Португалии после столкновения с "токсичными гусеницами". Об этом неприятном инциденте рассказал друг актера Гордон Смарт, который сам чуть не умер на поле для гольфа. Об этом пишет Daily Mail.

41-летняя звезда сериала "Турист" и эротической киносаги "50 оттенков серого" был в отпуске с ведущим "Доброе утро, Британия" Гордоном Смартом и группой приятелей.

Всего через день после начала отпуска Гордон рассказал, что почувствовал "покалывание и неприятную щекотку в левой руке", а в больнице у него обнаружили повышенное сердцебиение.

После выписки Гордон вернулся в отель и обнаружил Джейми, подключенного к медицинскому оборудованию. Актер рассказал ему, что его конечности онемели, и он оказался в скорой.

"Оказывается, мы столкнулись с волосатыми процессийными гусеницами, и нам очень повезло, что мы выжили", — признался Гордон.

Волосатые процессийные гусеницы Фото: ABC News

Крошечные волоски гусениц содержат раздражающий белок под названием таметопоэин, который может вызывать болезненные раздражения кожи, глаз и горла, сыпь и, в редких случаях, аллергические реакции.

"Мы прекрасно провели время в первый день, много играли в гольф, гуляли, выпили много вина, а затем перешли к эспрессо-мартини. На следующий день мы играли в гольф и я начал чувствовать покалывание в левой руке, а затем щекотку. Мой отец терапевт, так что я подумал: "Обычно это признак начала сердечного приступа", — рассказал ведущий.

Обеспокоенный состоянием своего здоровья, Гордон отправился в местный медицинский центр, где медсестра обнаружила, что его частота пульса в состоянии покоя чрезвычайно высока, так что он поехал в ближайшую больницу.

Гордон сказал, что затем он потерял сознание и очнулся на больничной койке, прикрепленной к аппарату, где врач расспросил его о том, что он пил и как проводил свой вечер.

А когда он вернулся в отель, то увидел своего друга Джейми, подключенного к медицинскому оборудованию.

"Джейми сказал: "Боже мой. Гордон, примерно через 20 минут после того, как ты ушел, у меня онемела левая рука, левая нога, правая нога, и я оказался на заднем сиденье машины скорой помощи", — по словам ведущего, врач связался с ним неделю спустя и сообщил, что симптомы, которые описывал он сам и Дорнан, могли быть вызваны токсичными гусеницами.

Джейми Дорнан с женой Фото: Getty Images

"И оказывается, что на полях для гольфа на юге Португалии водятся гусеницы, которые убивают собак и вызывают сердечные приступы у мужчин в возрасте 40 лет", — добавил Гордон.

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