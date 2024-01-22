Названа дата показа фильма Алана Бадоева о начале войны в Украине "Довга доба"

Авторами фильма стали 12 тысяч краинцев. Деньги, которые зрители пожертвуют во время просмотра бесплатных сеансов, будут направлены на лечение тяжелораненных украинских защитников.

10 февраля в прокат выходит документальный фильм "Довга доба" известного украинского кинорежиссера, режиссера видеоклипов и продюсера Алана Бадоева, снятого в сотрудничестве с каналом "1+1 Украина". Об этом сообщила пресс-служба Бадоева.

Картина будет показана с благотворительной целью, а бесплатные сеансы пройдут под слоганом "Сделай донат — спаси жизнь защитника" в сети кинотеатров Multiplex по всей Украине. Каждый, кто получит бесплатный билет на ленту, может внести свой посильный вклад. Все деньги, пожертвованные зрителями, будут направлены на помощь украинским защитникам, получившим тяжелые ранения.

"Довга доба" – это современная история Украины, рассказанная 12 тысячами граждан нашей страны. Это хроника первых дней войны и воспроизведение событий через личные истории. Каждый из моментов снят украинцами на их гаджеты и занял свое место в 120 минутах фильма о жизни и выживании, сопротивлении и единстве и отважных поступках украинцев. Это повествование о мечтах и планах людей, последнем дне мирной жизни и новом этапе, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен.

"Сегодня путь украинцев по всему миру единственный. Мы разделяем моменты счастья, горя, а самое главное – единства. На войне, в добрых делах и общих воспоминаниях. В эти трудные времена нам всем нужно вдохновение. Этот фильм — о храбрых людях и их личных историях, в то же время он о каждом из нас. И я с радостью приглашаю каждого из вас в просмотр. Мы не просто погрузимся в воспоминания первых месяцев полномасштабного вторжения, а запечатлеем их в нашей памяти ради общего будущего украинцев, полного побед", – рассказал режиссер.

Получить бесплатный билет можно на сайте: https://dovhadoba.badoevid.com/

Получить бесплатный билет в Multiplex: https://multiplex.ua/movie/355692

Где смотреть фильм?

Киев, ТРЦ Lavina Mall, ул.Берковецкая, 6д;

Киев, "Проспект", ул. Игната Хоткевича, 1в;

Днепр, ТРЦ "Караван", ул. Нижнеднепровская, 17;

Львов, ТРЦ Victoria Gardens, ул. Кульпарковская, 226а;

Одесса, ТРЦ "Гагарин Плаза", ул. Генуэзская, 5/2;

Одесса, ТРЦ "Ривьера", Южная дорога, 1;

Харьков, ТРЦ "Дафи", ул. Героев Труда, 9;

Харьков, ТРЦ "Никольский", ул. Пушкинская, 2а;

Житомир, ТРЦ "Глобал UA"; ул. Киевская, 77;

Ужгород, пл. Почтовая, 4а;

Николаев, ТРЦ City Center, просп. Центральный, 98;

Чернигов, ТРЦ "Голливуд" ул.77-й Гвардейской дивизии, 1в;

Полтава, ТРЦ "Экватор", ул. Колпака, 2-б.

Ранее Фокус писал, как прошел закрытый показ нового фильма Алана Бадоева.