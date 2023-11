"Довга доба": как прошел закрытый показ нового фильма Алана Бадоева (фоторепортаж)

Алан Бадоев представил документальный фильм, созданный из видеозаписей украинцев. На презентации присутствовали Макс Барских, Антон Птушкин и Алла Мазур.

21 ноября, в помещении музея истории Украины во Второй мировой войне состоялся закрытый предпоказ документальной картины Алана Бадоева и 1+1 Украина "Довга доба". Фокус побывал на событии.

Алан Бадоев

Мероприятие состоялось при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по кино совместно с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в символическую дату 21 ноября (начало Евромайдана) состоялся допремьерный показ фильма "Довга доба".

Документ, написанный голосами наших сограждан, впервые был представлен украинскому и международному сообществу и СМИ, посредством фильма, созданного из видео-записей на смартфоны и гоу-про наших сограждан в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину. Другими словами, документальная лента представляет из себя хронику начала войны глазами украиских людей.

Алла Мазур, Алан Бадоев

Режиссер Алан Бадоев также обратился к гостям мероприятия и рассказал об особенностях проекта и о том, почему этот документальный фильм важен для страны.

"Этот фильм создали 12 тысяч украинцев, даже из оккупированных городов, в первые месяцы войны, мы собрали небольшие видеофрагменты. Этот фильм-капсула времени,свидетельство. Он сделан для того,чтобы никто не смог переписать нашу историю и чтобы никто никогда не мог сказать,что она была как-то по-другому. Это Для меня принципиально важно, чтобы этот фильм увидели люди из других стран и услышали голоса украинцев. Мы ничего не снимали, все, что вы видите сегодня на экране, — это документ", — подчеркнул режиссер.

Алан Бадоев

Показ фильма начался с минуты молчания, а по завршении просмотра, гости выходили из залав слезах.

В холле стояли фотографии с кадрами из фильма и стенд со сломанными мобильными телефонами, которые украинцы прислали через волонтеров, чтобы задокументировать часть своей истории, которую уже невозможно переписать.

На мероприятии присутствовали Представительство НАТО в Украине Карен МакТир, послы большинства Европейских стран, а также государств-партнеров, Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной Гвардией Украины Александр Пивненко, Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский, ВО министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, ведущая ТСН Неделя Алла Мазур, Антон Птушкин, Макс Барских, Евгений Синельников, Рамина Эсхакзай, Игорь Лаченков, украинские военные фотографы Константин и Влада Либеровы и многие другие гости. Освещали событие такие известные мировые издания как The New York Times, The Financial Times, Deutsche Welle, Kyodo News и другие.

Макс Барских

Алла Мазур

Антон Птушкин

Макс Барских

