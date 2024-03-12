"Нужно быть очень осторожным": Алла Мазур стала жертвой хакеров (фото)

Аккаунт телеведущий в приложении Telegram взломали. Сама Мазур использовала эту ситуацию для того, чтобы еще раз напомнить украинцам правила информационной гигиены и безопасности в сети.

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Украинская телеведущая Алла Мазур стала жертвой мошенников: киберпреступники взломали ее аккаунт в Telegram и рассылали от имени журналистки сообщения с просьбой занять деньги. Об этом инциденте Мазур написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая попросила людей, у которых есть ее номер телефона, не реагировать на сообщения с просьбой одолжить деньги. Речь шла о сумме в 12 тыс грн.

"Мой Телеграм взломали мошенники. Сейчас меняю настройки. Спасибо всем, кто не поверил и отзвонился", — написала Мазур.

Она также призвала украинцев проверить и у себя настройки в популярном приложении для связи. В частности, произвести двухфакторную идентификацию и быть внимательными и осторожными.

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"С Телеграмом нужно быть очень осторожным. Надежно защищать свои аккаунты, да и информацию по тг-каналам проверять. В этом анонимном поле, кроме мошенников, пасется много и российских агентов. Мы должны это учитывать", — добавила Алла Мазур.

Вот такие сообщения мошенники рассылали от имени телеведущей Аллы Мазур

Украинцы в соцсетях активно среагировали на ситуацию, в которую попала телеведущая, и поделились подобными историями:

Пару месяцев назад, у моего брата была такая ситуация, call центры страны агрессора не спят. Более того, монтируют порнографические сцены и высылают всем, кто есть в телеграмме.

Ага, вот вам и телеграмм не сломаешь.

А какой номер? Чтобы я знал, с какого номера не реагировать!

Фото: Скриншот

Напомним, в начале февраля стало известно, что кибермошенники использовали в своей афере Наталию Могилевскую. Певицу не только "назначили" главой жури в несуществующем конкурсе, но еще и рекламировали от ее имени медицинские препараты.

А в конце декабря 2023 года стало известно, что Злата Огневич стала жертвой мошенников. Певица рассказала, что из-за нечестного владельца концертного агентства вынуждена была отменить ряд своих концертов.