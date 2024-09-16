Алла Мазур в свой день рождения озвучила три главных правила ее жизни

Алла Мазур не скрывает, что война оставила свой отпечаток в ее жизни, из-за чего она изменила свои жизненные принципы на более важные.

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Известная украинская телеведущая Алла Мазур, которая сегодня, 16 сентября, празднует свой День рождения, показалась в новой чувствительной фотосессии и назвала три основных правила своей жизни, которыми пользуется после начала полномасштабного вторжения, которое начала Россия. Фотографиями в свой 58-й год рождения она поделилась с изданием 1plus1.

Так, телеведущая впервые за долгое время приняла участие в фотосессии, которую сделала ее коллега Нина Грушецкая. На фото Алла Мазур появилась в уютных свитерах от украинского бренда Rito, а также позировала в черном кожаном тренче от итальянской марки Marina Rinaldi. Как пояснила телеведущая, эти фото удачно проиллюстрировали ее внутреннее состояние.

Алла Мазур Фото: 1plus1.ua Алла Мазур Фото: 1plus1.ua Алла Мазур Фото: 1plus1.ua

В материале Алла Мазур рассказала об изменениях, которые произошли в ее жизни за последние несколько лет и поделилась тремя правилами по которым живет это время.

В частности, телеведущая заявила, что война в стране научила не откладывать дела на другой день и делать все, что можешь сегодня и сейчас. Также она перестала откладывать просьбы других, по словам телеведущей, сейчас она пользуется принципом помоги всем кому можешь сегодня. И самое главное, телеведущая отметила, что не откладывайте слова любви и поддержки своим родным, ведь в сегодняшних реалиях, завтра может не наступить.

Также телеведущая отметила, что несмотря на все обстоятельства и вызовы, как приходится сегодня проживать не стоит опускать руки, а надо бороться с обстоятельствами пока станет сил.

У себя на странице в Инстаграм Алла Мазур также опубликовала одно из фото под которым написала: "Новый год... ищу опору в себе и родных. И нахожу — в вас. Спасибо всем, с кем вместе живем эту жизнь в войне. И прежде всего — нашим защитникам. Благодаря их отваге — можем оставаться собой. Поэтому лучший подарок сегодня — донат: по тому адресу, кому доверяете. Верю: вместе победим!"

Напомним, ранее мы писали, что Алла Мазур стала жертвой хакеров.

Кроме этого, Фокус писал, что телеведущая Валентина Хамайко заявила, что готовится уйти на фронт.