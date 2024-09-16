Алла Мазур у свій день народження озвучила три головні правила її життя

Алла Мазур не приховує, що війна залишила свій відбиток в її житті, через що вона змінила свої життєві принципи на більш важливіші.

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Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка сьогодні, 16 вересня, святкує свій День народження, показалася в новій чутливій фотосесії та назвала три основні правила свого життя, якими користується після початку повномасштабного вторгнення, яке розпочала Росія. Світлинами у свій 58-й рік народження вона поділилася з виданням 1plus1.

Так, телеведуча вперше за довгий час взяла участь у фотосесії, яку зробила її колега Ніна Грушецька. На фото Алла Мазур з’явилася у затишних светрах від українського бренду Rito, а також позувала у чорному шкіряному тренчі від італійської марки Marina Rinaldi. Як пояснила телеведуча, ці фото вдало проілюстрували її внутрішній стан.

Алла Мазур Фото: 1plus1.ua Алла Мазур Фото: 1plus1.ua Алла Мазур Фото: 1plus1.ua

У матеріалі Алла Мазур розповіла про зміни, які сталися в її житті за останні кілька років і поділилася трьома правилами за якими живе цей час.

Зокрема, телеведуча заявила, що війна в країні навчила не відкладати справи на інший день і робити все, що можеш сьогодні і зараз. Також вона перестала відкладати прохання інших, за словами телеведучої, зараз вона користується принципом допоможи всім кому можеш сьогодні. І найголовніше, телеведуча зазначила, що не відкладайте слова любові та підтримки своїм рідним, адже в сьогоднішніх реаліях, завтра може не настати.

Також телеведуча наголосила, що попри всі обставини та виклики, як доводиться сьогодні проживати не варто опускати руки, а треба боротися з обставинами поки стане сил.

У себе на сторінці в Інстаграм Алла Мазур також опублікувала одне із фото під яким написала: "Новий рік… шукаю опору в собі і рідних. І знаходжу — у вас. Дякую усім, з ким разом живемо це життя у війні. І насамперед — нашим захисникам. Завдяки їхній відвазі — маємо змогу залишатися собою. Тому найкращий подарунок сьогодні — донат: за тією адресою, кому довіряєте. Вірю: разом переможемо!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алла Мазур стала жертвою хакерів.

Крім цього, Фокус писав, що телеведуча Валентина Хамайко заявила, що готується піти на фронт.