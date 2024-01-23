У бывшей жены Хью Джекмана появился близкий друг

Инсайдеры говорят, что между актерами – крепкая дружба. Они вместе снялись в картине "Сила природы: Сухой 2", где Эрик Бана сыграл главную роль.

68-летняя австралийская актриса и бывшая жена актера Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс снова улыбается. У нее появился близкий друг – коллега по фильму "Сила природы: Сухой 2" 55-летний Эрик Бана, пишет Woman's Day.

После разрыва с Хью, с которым она была в браке 27 лет, Деборра-Ли снова вернулась к работе. Во время съемок картины женщина подружилась с Эриком, и между ними завязались крепкие и теплые отношения.

"Она и Эрик прекрасно провели время на съемках и с первого дня стали друзьями. Она получает настоящее удовольствие от совместной работы с ним. Присутствие Эрика рядом с ее первым за долгое время актерским проектом было для нее огромным утешением", – сообщил инсайдер.

По словам источника, Деборра-Ли нашла Эрика "забавным и красивым", а тот был впечатлен ее актерским талантом.

Трейлер фильма "Сила природы: Сухой 2"

При этом люди из окружения актеров утверждают, что ни о какой романтике речи не идет, поскольку Эрик счастлив в браке.

Деборра-Ли и Хью сообщили о расставании в сентябре 2023 года, что шокировало многих их поклонников.

"Нам повезло провести почти три десятилетия вместе в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост", – заявили они.

Пара связала себя узами брака в 1996 году после того, как их пути пересеклись на съемках фильма "Коррелли" в 1995 году. Супруги воспитали двух приемных детей: сына Оскара (23 года) и дочь Аву (18 лет).

Ранее Фокус писал, что Хью Джекмана заметили в ресторане с другой женщиной.