Кейт Миддлтон будет выполнять часть обязанностей во время лечения

В начале 2024 года жена будущего британского короля перенесла операцию на брюшной полости. На публике она до Пасхи точно не появится.

Кейт Миддлтон, похоже, возвращается частично к нормальной жизни после операции на брюшной полости. Накануне стало известно, что королевская семья будет продолжать работать во время выздоровления принцессы Уэльской, пока принц Уильям будет заниматься вопросами детей. Об этом пишет The Sunday Times.

Источник издания сообщил, что многодетная мама намерена поддерживать контакты с некоторыми своими благотворительными организациями, в частности, с ее кампанией Shaping Us. Однако многое будет зависеть от ее выздоровления.

В январе 2024 года Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская восстанавливается после успешной "плановой" операции на брюшной полости.

Королевская персона потратит на восстановление от двух до трех месяцев и, согласно текущим медицинским рекомендациям, не ожидается, что она вернется к обязанностям до Пасхи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Между тем принц Уильям не будет выполнять официальных обязанностей, пока его возлюбленная находится в больнице и в течение непосредственного периода после ее возвращения домой. Он будет совмещать заботу о Кейт с заботой об их детях (принце Джордже, принцессе Шарлотте и принцессе Луи), и уже отложил ряд публичных выходов.

Будущий король Великобритании, несомненно, останется в их доме в Аделаидском коттедже, откуда он будет возить их детей до школы Ламбрук и обратно.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, почему операция Кейт Миддлтон напугала британцев.

Также Фокус писал о влиянии госпитализации принцессы Уэльской на королевскую семью Великобритании.