Любимице Хичкока — 94: Мелани Гриффит поделилась снимком своей матери Типпи Хедрен

Мелани поздравила свою знаменитую мать с днем рождения и показала ее новое фото. Типпи Хедрен была одной из звезд Альфреда Хичкока и снималась в его культовом фильме "Птицы".

66-летняя кинозвезда Мелани Гриффит поделилась снимком своей знаменитой матери Типпи Хедрен, который исполнилось 94 года. Типпи – звезда фильмов Хичкока и за свою долгую карьеру снялась в нескольких его фильмах. Об этом пишет Daily Mail.

"Вчера маме МорМор исполнилось 94 года! Всегда готова к вечеринке! С Днем Рождения, мама Типпи", — написала Мелани.

Типпи Хедрен в свой 94-й день рождения Фото: Инстаграм melaniegriffith

"МорМор" по-норвежски означает "мать матери".

Хедрен снялась в популярном фильме ужасов "Птицы" режиссера Хичкока. Она также была звездой его фильма "Марни" и картины "Графиня из Гонконга", которую снял Чарльз Чаплин.

Типпи Хедрен сделала успешную карьеру в модельном бизнесе. В 1963 году в одном из телевизионных шоу ее заметил Альфред Хичкок и пригласил на роль Мелани Дэниелс в свой фильм "Птицы".

Типпи Хедрен в юности Фото: Getty Images

За эту роль Типпи получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая начинающая актриса года", но в книге "Темная сторона гения" писателя Дональда Спото, она согласилась рассказать о своем сотрудничестве с режиссером.

По словам Типпи, Хичкок следил за ней сам и нанял двух членов своей команды, чтобы они наблюдали за ней, когда она покидала съемочную площадку. Так что он пытался контролировать ее встречи, стиль и даже меню. А другим актерам он запрещал с ней общаться.

Типпи Хедрен и юная Мелани Гриффит

Ее коллеги вспоминали, что Хичкок был ею одержим, а Типпи была слишком юной и неопытной, чтобы противостоять ему. Мелани Гриффит вспоминала, что ей даже запрещали навещать мать на съемочной площадке.

После съемок в "Марни" Хедрен была связана контрактом, условия которого давали Хичкоку последнее слово относительно любой работы, которую она могла принять, и он использовал эту власть, чтобы отказаться от нескольких ролей в кино от ее имени.

Она не смогла поработать с Франсуа Трюффо, чем была очень расстроена. В 1966 году Хичкок наконец продал свой контракт Universal Studios после того, как Хедрен появилась в двух сериалах, Kraft Suspense Theatre (1965) и Run for Your Life (id.). Студия в конечном счете освободила ее от контракта после того, как она отказалась сниматься у них в телевизионном вестерне.

Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

В 1970-е годы Хедрен почти не снималась, а с начала 1980-х стала часто появляться на телевидении, снимаясь в сериалах "Отель", "Сказки темной стороны", "Она написала убийство" и многих других.

Мелани Гриффит с матерью

Ее дочь Мелани Гриффит также стала актрисой. А внучка Типпи, Дакота Джонсон, стала известной после съемок эротического фильма "50 оттенков серого".

Напомним, ранее Фокус писал о самых известных актерских династиях Голливуда.