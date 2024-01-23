Княгиня Монако появилась на публике в пальто за 2 тысячи долларов (фото)

Князь Монако Альбер II с женой Шарлен накануне посетили Fight Aids Кубок Монако. Супруги выбрали образы в темных оттенках.

Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в пальто Вurberry за 2 тысячи долларов. Снимками делится информационный аккаунт княжества в Instagram.

Князь Альбер ІІ с супругой накануне посетили Fight Aids Кубок Монако.

Бывшая пловчиха выбрала для выхода с мужем черное пальто с отстегивающимся накладным капюшоном от Вurberry, цена которого составляет $2,070 (около 78 тысяч грн).

На ногах княгини Монако были черные замшевые ботинки от Gianvito Rossi "Joelle". Их стоимость составляет $1,995 (около 74 тысяч грн)

"Матч за великое дело! Товарищеский матч, Jovial в присутствии LL. АА. SS. князя Альбера II и княгини Шарлен, принцессы Стефании и многих других личностей", — отметили на информационной странице.

Королевская семья Монако

Между тем князь Альбер II был также в темной куртке и тематическом ярком шарфе.

Князь Монако и его возлюбленная поженились в 2011 году, хотя познакомились в 2000. Сейчас супруги воспитывают двух общих детей — 9-летних принца Жака и принцессу Габриэллу. Впрочем, у князя Альбера есть и внебрачные дети.

Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Напомним, князь Альбер II с женой и детьми посетили уникальное цирковое представление.

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