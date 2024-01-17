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Стиль жизни

Княгиня Монако продемонстрировала накидку за 135 тысяч грн (фото)

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Фото: royalcouturier\Instagram | Королевская семья Монако

Шарлен в компании мужа и детей посетила неделю вкуса. Монаршая персона выбрала яркий наряд.

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Королевская семья Монако появилась на публике в полном составе. Снимком делится аккаунт "The Royal Couturier" в Instagram.

"Групповое фото князя Альбера и княгини Монако Шарлен, когда они начали 26-ю неделю вкуса, которая ежегодно знакомит учеников начальных классов с двумя различными продуктами. В отеле "Эрмитаж" супругов сопровождали их дети принцесса Габриэлла и принц Жак", — отмечают представители монаршей пары.

На публике мама двоих детей появилась в роскошной кашемировой накидке от Akris. Яркий наряд стоит 3250 евро (около 135 тысяч грн). Волосы супруги князя Монако традиционно были уложены в элегантную прическу, она сделала легкий дневной макияж.

Тем временем князь Альбер II позировал перед фотографами мероприятия в белой рубашке с ярким галстуком и черном пальто.

9-летние принц Жак и принцесса Габриэлла предстали в темных куртках.

Королевская семья Монако

Князь Альбер и его избранница поженились в 2011 году, хотя познакомились в 2000. Сейчас они воспитывают двух общих детей. Впрочем, у князя Монако есть и внебрачные дети.

Князь и княгиня Монако Fullscreen
Князь и княгиня Монако
Фото: Getty Images

Напомним, княгиня Шарлен продемонстрировала элегантный зимний образ.

Также Фокус писал о рождественской елке в королевском дворце Монако.