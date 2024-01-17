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Стиль життя

Княгиня Монако продемонструвала накидку за 135 тисяч грн (фото)

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Фото: royalcouturier\Instagram | Королівська сімʼя Монако

Шарлін у компанії чоловіка та дітей відвідала тиждень смаку. Монарша персона обрала яскраве вбрання.

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Королівська сімʼя Монако зʼявилася на публіці в повному складі. Знімком ділиться акаунт "The Royal Couturier" в Instagram.

"Групове фото князя Альбера та княгині Монако Шарлін, коли вони розпочали 26-й тиждень смаку, який щороку знайомить учнів початкових класів з двома різними продуктами. У готелі "Ермітаж" подружжя супроводжували їхні діти принцеса Габріелла та принц Жак", — зазначають представники монаршої пари.

На публіці мама двох дітей зʼявилася в розкішній кашеміровій накидці від Akris. Яскраве вбрання коштує 3250 євро (близько 135 тисяч грн). Волосся дружини князя Монако традиційно було укладене в елегантну зачіску, вона зробила легкий денний макіяж.

Тим часом князь Альбер ІІ позував фотографам заходу в білій сорочці з яскравою краваткою та чорному пальті.

9-річні принц Жак та принцеса Габріелла постали в темних куртках.

Королівська сімʼя Монако

Князь Альбер та його обраниця одружилися у 2011 році, хоча познайомилися у 2000. Наразі вони виховують двох спільних дітей. Втім, у князя Монако є й позашлюбні діти.

Князь та княгиня Монако Fullscreen
Князь та княгиня Монако
Фото: Getty Images

Нагадаємо, княгиня Шарлін продемонструвала елегантний зимовий образ.

Також Фокус писав про різдвяну ялинку в королівському палаці Монако.