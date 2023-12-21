Княгиня Монако вийшла в люди в елегантному зимовому ансамблі (фото)

Княгиня останнім часом віддає перевагу червоним і чорним кольорам в одязі.

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45-річна княгиня Монако Шарлен разом із чоловіком, князем Альбером II з'явилася на публіці під час святкування Різдвяної ялинки в палаці, продемонструвавши підданим дуже стильний ансамбль до свят, пише Hello.

Вона вибрала темно-червоний в'язаний светр з високим коміром, темно-синє довге пальто, в якому вже раніше виходила у світ, а завершила образ парою вишнево-червоних замшевих чобіт на тонких підборах і такого ж кольору вовняними рукавичками.

Що стосується макіяжу, то Шарлен використовувала помаранчеву помаду, тіні для очей і туш для вій.

З прикрас на ній була пара сережок з подвійними перлами.

Князь і княгиня Монако Фото: Getty

65-річний принц Альберт відповідав ансамблю своєї дружини у схожому довгому темно-синьому пальто, але вибрав багатошаровий варіант у вигляді кардигана на блискавці та білосніжної сорочки з кумедним доповненням — краваткою, прикрашеною різдвяними мотивами.

Подружжя було помічено, коли вони йшли рука об руку на захід і роздавали подарунки дітям. На святі навіть був присутній хтось у костюмі Діда Мороза.

Останнім часом Шарлін істотно поповнила свій святковий гардероб. Так, її помітили з президентом Monte-Carlo Societe des Bains de Mer Стефаном Валері на відкритті різдвяного селища в Монако на початку цього місяця, і вона мала дуже стильний вигляд у пальті довжини міді в яскраво-червону клітинку з накидкою, перекинутою через одне плече.

Фото: Getty Images

Княгиня об'єднала ефектний образ з чорним джемпером з високим коміром і чорними штанами-сигаретами, щоб створити непідвладну часу естетику. Княгиня знову одягла рукавички, але для створення розкішного образу вибрала чорну шкіряну пару.

Фото: Getty Images

Яскраво-червоний — улюблений колір дружини князя. Королівська особа, яка народилася в Південній Африці, тепло закуталася в чудове вовняне пальто в поєднанні з відповідною червоною сукнею, червоними рукавичками і відповідними чобітьми на підборах, коли була присутня на церемонії, присвяченій Національному дню в Монако.

Раніше Фокус писав, що княгиня Монако Шарлен позувала з сім'єю для різдвяної листівки.