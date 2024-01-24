Принц Гарри и Меган Маркл появились на Ямайке (фото)

Пара держалась за руки и активно общалась с актерами, сыгравшими в картине. Также Гарри и Меган не упустили возможность сфотографироваться с президентом и генеральным директором Paramount Pictures и Nickelodeon Брайаном Роббинсом.

Принц Гарри и Меган Маркл появились на премьере фильма о Бобе Марли на Ямайке в Карибском театре в Кингстоне, сообщает Daily Mail.

Они с удовольствием позировали фотографам, собравшимся на премьере, и активно общались с актерами.

Герцогиня Сассекская біла одета в струящееся черное платье с пышной юбкой и на тонких бретелях. Волосы она традиционно гладко зачесала и собрала в тугой пучок. Гарри выбрал костюм и рубашку с открытым воротом.

Пара также сделал совместное фото с президентом и генеральным директором Paramount Pictures и Nickelodeon Брайаном Роббинсом и его женой Трейси Джеймс.

Герцоги Сассекские с енеральным директором Paramount Pictures и Nickelodeon Брайаном Роббинсом и его женой Трейси Джеймс Фото: Getty

На премьере они пересеклись с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом и его женой Джульеттой. Политик недавно заявил, что его страна "уходит" от британской монархии. Отец Гарри, король Чарльз, в настоящее время является главой государства Ямайка.

На красной дорожке Гарри обнимал Зигги Марли, 55-летнего музыканта и сына Боба и Риты Марли, продюсировавших картину "One Love". Главные роли в ней сыграли британские актера Кингсли Бен-Адир (Боб Марли) и Лашана Линч (Рита Марли), а Джеймс Нортон воплотил образ продюсера Криса Блэквелла.

Это – не первая поездка пары на Ямайку. В 2017 году они посетили свадьбу друга Гарри Тома "Скиппи" Инскипа и Лары Хьюз-Янг. В 2012-м Гарри отправился в островное государство в рамках своего тура по Карибскому морю в честь бриллиантового юбилея королевы. Принц станцевал с большой толпой под хит Марли "One Love", а также встретился со вдовой покойного музыканта, Ритой Марли, которой сейчас 77 лет.

Боб Марли умер от рака в 1981 году в возрасте 36 лет.

Ранее Фокус писал, как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на операцию Кейт Миддлтон и госпитализацию короля Чарльза.