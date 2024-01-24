Николь Кидман дала редкий комментарий о своих дочерях

Знаменитость также имеет двух старших детей, Коннора и Изабеллу, от бывшего мужа Тома Круза. С Китом Урбаном у нее подрастают двое наследниц.

56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман дала редкий комментарий о семейной жизни с дочерьми-подростками Сандей, 15, и Фейт, 13. Подробностями личной жизни звезда "Аквамена" поделилась Sunrise.

"Они смотрели "Бандитов на велосипедах"...они любят "Бандитов на велосипедах"... но их не очень интересует моя работа", — призналась Кидман, рассказывая об одном из своих фильмов 1983 года.

"Это вроде бы замечательно — мне не нужно об этом волноваться... у них очень насыщенная жизнь, а я просто ухожу с дороги", — добавила актриса.

Николь Кидман с дочерьми Фото: Getty Images

Свою семейную жизнь, которую она разделила с мужем Китом Урбаном, актриса оберегает и глубоко уважает.

У Кидман также есть двое старших детей, Коннор и Изабелла, от бывшего мужа Тома Круза. Они усыновили наследников, а в 2001 году развелись.

Дети Николь и Кита воспитываются католиками и регулярно посещают церковь, что контрастирует с тем, как Коннор и Изабелла следуют сайентологическому пути Тома Круза.

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерьми Фото: Getty Images

Когда дело доходит до баланса между карьерой и семейной жизнью, Николь Кидман имеет четкую стратегию, чтобы ее дети никогда не оставались без родителей.

Напомним, Николь Кидман вышла на публику в откровенном платье.

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