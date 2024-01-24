Стильная многослойность: 6 эффектных ансамблей для холодной погоды

Правильно подбирая и сочетая вещи даже зимой можно выглядеть на миллион. И никакая многослойность не испортит настроение.

Зима – время многослойных ансамблей, которые не всем нравятся, но реалии погоды таковы, что каждый утепляется как может. Однако даже в холодные месяцы можно выглядеть очень стильно. Ресурс What Who Wear предлагает шесть интересных ансамблей, который разнообразят ваши зимние будни и внесут в них нотку новизны.

Твидовый пиджак + шарф + прямые джинсы

Создать зимой образ "дедушкиного шика" проще некуда. Отправляйтесь в ближайший винтажный магазин и купите мужской твидовый пиджак или выберите что-то похожее в модном бутике. Бонусом к образу станут лоферы с кисточками. Такие жакет и обувь одинаково хорошо будут смотреться как с джинсами, так и с длинными юбками. Дополнить образ можно широким длинным шарфом.

Фото: @LIVPURVIS

Вязаный комплект + сапоги до колена

Комплект крупной вязки – это не только непревзойденно уютный, но и готовый наряд. Все, что вам нужно сделать, это добавить несколько сдержанных аксессуаров. Такой ансамбль очень легко создается и выглядит очень стильно.

Фото: JOSEPH

Пальто средней длины + строгие брюки + кроссовки

Чтобы не загромождать тщательно продуманный наряд, выберите пальто средней длины и классические брюки или брюки-палаццо. Чтобы ноги в кроссовках не мерзли, лучше поддеть под них термоноски.

Фото: @LINHNILLER

Куртка-пуховик + джинсовая юбка + ботинки

Ничто так не защитит от холода, как пуховик или куртка. Сочетайте ее с длинной юбкой из денима, чтобы создать модный образ, а затем завершите образ универсальными ботинками. Отметим, что длинная джинсовая юбка – тренд 2024 года.

Фото: @NNENNAECHEM

Вязаное платье + красные носки + лоферы

Чтобы создать идеальный образ, сочетайте трикотажное платье с ботинками. Собираясь на улицу наденьте пальто такой же длины, а также пару эффектных носков модного оттенка, чтобы добавить акцентов.

Фото: @CHARLOTTEKUHRT

Куртка-бомбер + широкие джинсы + шапка

Хотя плюсом холодного климата является необходимость носить трикотаж, на самом деле в большинстве январских дней требуется дополнительный слой одежды. Рассмотрите непринужденный бомбер универсального оттенка. Вы сможете носить его не только зимой, но и весной.

Фото: @LUCYALSTON_

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