Андре Тан назвал 6 самых эффектных сочетаний цветов 2024
Ансамбль, подобранный с правильным сочетанием цветов сделает любой образ дорогим. Как правильно выбирать удачные цветовые пары, рассказал Андре Тан.
Подбирая ансамбль на выход, нужно знать не только тенденции того, что из вещей сейчас в моде, но и уметь правильно сочетать цвета. Правильный подбор расцветок не только добавит вашему образу 100 баллов, но и сделает ансамбль более дорогим и изысканным. Какие сочетания цветов модные в 2024 году, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан, прокомментировав каждое из них.
Пастельно-розовый + красный
Нежное сочетание с ноткой страсти.
Кремово-желтый + перламутрово-серый
Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход.
Серый + красный
Классика, которая никогда не выходит из моды.
Винный + синий
Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком.
Голубой + коричневый
"Спокойствие, стиль и сдержанность – вот как я описал бы это сочетание", – отметил дизайнер.
Коричневый + белый
Ансамбли в этих цветах получаются теплыми и уютными.
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