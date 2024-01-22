Андре Тан назвал 6 самых эффектных сочетаний цветов 2024

Ансамбль, подобранный с правильным сочетанием цветов сделает любой образ дорогим. Как правильно выбирать удачные цветовые пары, рассказал Андре Тан.

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Подбирая ансамбль на выход, нужно знать не только тенденции того, что из вещей сейчас в моде, но и уметь правильно сочетать цвета. Правильный подбор расцветок не только добавит вашему образу 100 баллов, но и сделает ансамбль более дорогим и изысканным. Какие сочетания цветов модные в 2024 году, рассказал известный украинский дизайнер Андре Тан, прокомментировав каждое из них.

Пастельно-розовый + красный

Нежное сочетание с ноткой страсти.

Кремово-желтый + перламутрово-серый

Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход.

Серый + красный

Классика, которая никогда не выходит из моды.

Винный + синий

Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком.

Голубой + коричневый

"Спокойствие, стиль и сдержанность – вот как я описал бы это сочетание", – отметил дизайнер.

Коричневый + белый

Ансамбли в этих цветах получаются теплыми и уютными.

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