Андре Тан назвав 6 найефектніших поєднань кольорів 2024 року

Ансамбль, підібраний з правильним поєднанням кольорів, зробить будь-який образ дорогим. Як правильно вибирати вдалі колірні пари, розповів Андре Тан.

Related video

Підбираючи ансамбль на вихід, потрібно знати не тільки тенденції того, що з речей зараз у моді, а й вміти правильно поєднувати кольори. Правильний підбір забарвлень не тільки додасть вашому образу 100 балів, а й зробить ансамбль більш дорогим і вишуканим. Які поєднання кольорів модні у 2024 році, розповів відомий український дизайнер Андре Тан, прокоментувавши кожне з них.

Пастельно-рожевий + червоний

Ніжне поєднання з ноткою пристрасті.

Кремово-жовтий + перламутрово-сірий

Дуже вишукане й аристократичне поєднання як на щодень, так і на вихід.

Сірий + червоний

Класика, яка ніколи не виходить із моди.

Винний + синій

Дуже благородне поєднання — яскраве, але водночас не надто.

Блакитний + коричневий

"Спокій, стиль і стриманість — ось як я описав би це поєднання", — зазначив дизайнер.

Коричневий + білий

Ансамблі в цих кольорах виходять теплими і затишними.

Раніше Фокус писав, що друг королеви Камілли розкритикував любов Кейт Міддлтон до синього і блакитного.

Ми також розповідали про 10 модних трендів 2024 року, на які варто звернути увагу.