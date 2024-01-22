Андре Тан назвав 6 найефектніших поєднань кольорів 2024 року
Ансамбль, підібраний з правильним поєднанням кольорів, зробить будь-який образ дорогим. Як правильно вибирати вдалі колірні пари, розповів Андре Тан.
Підбираючи ансамбль на вихід, потрібно знати не тільки тенденції того, що з речей зараз у моді, а й вміти правильно поєднувати кольори. Правильний підбір забарвлень не тільки додасть вашому образу 100 балів, а й зробить ансамбль більш дорогим і вишуканим. Які поєднання кольорів модні у 2024 році, розповів відомий український дизайнер Андре Тан, прокоментувавши кожне з них.
Пастельно-рожевий + червоний
Ніжне поєднання з ноткою пристрасті.
Кремово-жовтий + перламутрово-сірий
Дуже вишукане й аристократичне поєднання як на щодень, так і на вихід.
Сірий + червоний
Класика, яка ніколи не виходить із моди.
Винний + синій
Дуже благородне поєднання — яскраве, але водночас не надто.
Блакитний + коричневий
"Спокій, стиль і стриманість — ось як я описав би це поєднання", — зазначив дизайнер.
Коричневий + білий
Ансамблі в цих кольорах виходять теплими і затишними.
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