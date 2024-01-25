Клаудия Шиффер вышла на красную дорожку с рюкзаком, в котором сидел кот

Кот Чип сыграл одну из ролей в шпионском боевике "Аргайл", который снял муж Клаудии Шиффер Мэтью Вон. Животное весьма уверенно чувствовало себя на красной дорожке.

53-летняя немецкая супермодель Клаудия Шиффер пришла на премьеру шпионского триллера "Аргайл" в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне со своим котом Чипом, пишет People.

Знаменитость приехала на мероприятие, чтобы поддержать своего мужа, режиссера картины Мэтью Вона, и взяла домашнего любимца породы скоттиш-фолд. Клаудия посадила его в рюкзак-переноску с иллюминатором.

Перед фотографами Шиффер позировала в неоново-желтом платье с узором в виде ромбов и кружевной тканью, ниспадающей по бокам одежды. Ее светлые волосы были распущены и падали ей на плечи свободными волнами. ОБраз она дополнила серебристыми лодочками. Интересно, что рюкзак кота соответствовал наряду звезды, он тоже был в ромбах.

Чип сурово смотрел на присутствующих сквозь стекло окошка в рюкзаке.

Клаудия Шиффер и ее кот Чип на премьере фильма "Аргайл" Фото: Getty

"Аргайл" – это экранизация одноименного романа Элли Конвей. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Дуа Липа, Сэмюэл Л. Джексон, Ариана ДеБоз Брайс Даллас Ховард.

По сюжету автор шпионских романов, ставших бестселлерами, оказывается шпионом мирового класса, страдающим амнезией. Она думала, что она писательница, которая обожает проводить время за компьютером в компании своего кота Алфи и пишет про секретного агента по имени Аргайл. Однако когда ее сюжеты начинают дивным образом воплощаться в жизнь, ее спокойно жизни приходит конец. Премьера картины запланирована на 2 февраля.

Наверное, лишним будет говорить, что роль Алфи с успехом исполнил кот Клаудии Шиффер и Мэтью Вона.

Ранее Фокус писал, что Клаудия Шиффер пришла на ток-шоу Джонатана Росса со своим котом.