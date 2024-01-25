Косметолог раскрыла секрет сияющей и упругой кожи 56-летней Николь Кидман

Актриса много времени уделяет уходу за своей кожей. Он включает сразу несколько факторов, о которых подробно рассказал профильный специалист.

Во время своего появления на премьере сериала "Экспаты" в Нью-Йорке 56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман привлекла к себе внимание смелым платьем с открытой спиной от Versace. И если поклонники восхищались нестареющим видом звезды, косметологи не могли не отметить превосходное состояние и цвет кожи звезды. Так, доктор Лубна Хан-Салим, специалист по уходу за кожей, рассказала Hello, как знаменитость добилась таких результатов.

Ранее сама Николь говорила, что много времени уделяет защите своей кожи.

"Я бы не сказала, что у меня типичный режим ухода за кожей, поскольку мой режим определенно меняется в зависимости от того, где я нахожусь (будь то Нэшвилл или Сидней), что я делаю. (то есть на съемочной площадке или в отпуске) и погоду. С годами я добавляла в свой распорядок дня больше масел и сывороток, но моей константой является простое очищающее средство. И я всегда пользуюсь солнцезащитным кремом", – делилась она в интервью Forbes.

Хан-Салим подтверждает, что защита от солнца является важной частью режима ухода за кожей Николь Кидман. Тот факт, что она использует высокофакторный SPF широкого спектра, очевиден по тому факту, что ее кожа здорова и не имеет гиперпигментации и солнечных пятен, как это обычно можно ожидать от женщины этого возраста, подвергшейся воздействию солнца.

Николь Кидман на премьере в Нью-Йорке Фото: Getty

Второй фактор – правильное питание.

"Чтобы добиться такой здоровой и упругой кожи, Николь, вероятно, применяет целостный подход к своему здоровью и благополучию, сочетая богатую питательными веществами диету с продуктами местного ухода за кожей, содержащими активные ингредиенты и добавки. Женщины этого возраста часто испытывают сухость кожи в результате снижения выработки эстрогена во время менопаузы. Эстроген — это гормон, который помогает стимулировать выработку кожного сала и коллагена, жизненно важных для поддержания здоровья, эластичности и упругости кожи", – отмечает косметолог.

Не исключено, что Николь время от времени проходит инъекционное лечение препаратом Profhilo. Он содержит гиалуроновую кислоту, которая помогает восстановить эластичность и упругость кожи, повышая выработку коллагена и эластина, улучшая тон кожи, увлажнение текстуры и сияние. Он также может помочь уменьшить дряблость кожи.

Доктор Лубна Хан-Салим подробно остановилась на процедурах для кожи, которые, по ее мнению, почти наверняка входят в режим ухода за кожей Николь.

"Процедуры, основанные на революционной регенеративной медицине, такой как экзосомы и полинуклеотиды, а также сенолитические продукты для кожи для улучшения клеточного возраста кожи, набирают популярность благодаря тому, что они минимально инвазивны, но дают чрезвычайно эффективные результаты", – объяснила она.

Экзосомы — это крошечные внеклеточные везикулы, выделяемые большинством типов клеток и наполненные белками, липидами и нуклеиновыми кислотами. При попадании в кожу они стимулируют ее на клеточном уровне, пробуждая неактивные клетки кожи и старые экзосомы, чтобы они могли улучшить восстановление кожи. и омоложение.

Полинуклеотиды — отфильтрованные и очищенные природные фракции ДНК, которые инициируют естественное производство фибробластов в вашем организме, увеличивая количество коллагена. Это инъекционный биостимулятор".

Вместе они помогают производить и улучшать коллаген. Биорегенеративные процедуры, подобные этим, направлены не на то, чтобы сделать лицо пухлым и деформировать его, а, скорее, на биологическом воздействии на выработку нового коллагена и эластина. Работая на клеточном и регенеративном уровне, они не только помогут естественным образом сделать кожу упругой, но и придадут ей здоровое и молодое сияние.

Ранее Фокус писал, что Николь Кидман комплексует из-за своего роста.