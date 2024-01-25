Группу "Би-2" задержали в Таиланде

Причиной задержания стал концерт в Пхукете без разрешения на работу. Музыкантам предстоит выплатить штраф и покинуть страну.

В Таиланде задержали участников группы "Би-2" за выступления на курорте Пхукет без разрешения на работу. После судебного заседания и уплаты штрафа им придется покинуть страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей туристической полиции Пхукета.

До Пхукета "Би-2" выступали в городе Паттайя. Известно, что задержаны были все семь человек, которые входят в состав группы: Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник), а также Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко.

Сообщается, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу. Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд, заседание которого состоится в ближайшее время. Участникам группы грозит депортация и внесение в черный список, после чего они не смогут въезжать в страну несколько лет.

Задержание участников "Би-2" в Таиланде

Пресс-секретарь "Би-2" сообщила ранее, что ничего не знает о задержании участников группы в Таиланде.

После начала войны в Украине, "Би-2" записали несколько треков с критикой действий российских властей и переехали в Израиль.

В мае 2023 года вокалист Лева Би-2 написал на свой странице в Instagram, что не планирует в ближайшее время возвращаться в РФ, отметив, что "путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость" и "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну". Позже Минюст внес его в реестр иноагентов.

Напомним, ранее в Таиланде отменили концерты шоумена Максима Галкина, которые должны были пройти в Паттайе и на Пхукете в конце января.

До этого в Таиланде были отменены концерты комика Руслана Белого. Оба шоумена были признаны иноагентами российским Минюстом.

Напомним, ранее стало известно, что РФ покинул певец Филипп Киркоров. После скандальной "почти голой вечеринки", которая прошла в ночном клубе "Мутабор", он заплатил почти 8 миллионов рублей налогов, но его все равно вырезали из фильмов и отменили его концерты. В США Киркоров сходил на концерт Мадонны.