Филипп Киркоров после скандальной "полуголой вечеринки" уехал в США и сходил на концерт Мадонны

После вечеринки Насти Ивлеевой у певца, как и у многих других приглашенных, начались проблемы. Киркорова вырезали из новогоднего фильма и исключили из концертов.

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Филипп Киркоров был одним из участников скандальной "почти голой вечеринки", которую организовала блогер и телеведущая Настя Ивлеева. В итоге вечеринка вызвала громкий резонанс в российском обществе, а ее участникам пришлось извиняться на камеру. Против некоторых, в том числе и Ивлеевой, выдвинули обвинения в неуплате налогов. Киркорову, как известно, тоже пришлось заплатить солидную сумму, после чего он покинул РФ. Его видели в США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Известно, что с народного артиста России, певца Филиппа Киркорова взыскали налоговую задолженность в размере почти 8 миллионов рублей (около 4 миллионов гривен).

"Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей", — сказали в мировом суде. Также с артиста была взыскана государственная пошлина в размере около 24 тысяч рублей.

Также Киркорова в спешном порядке вырезали из новогоднего фильма "Иван Васильевич меняет все", где он играл Петра Первого, заменив его на актера Никиту Кологривого, который прославился после роли в сериале "Слово пацана". После стало известно, что певца вырезали из картины "Самоирония судьбы", убрали из новогодних концертов и исключили из числа участников шоу "Золотой граммофон Санкт-Петербург". Его имя исчезло со страницы анонса мероприятия, лицо певца убрали с афиши концерта.

А на этой неделе стало известно, что бывший муж Аллы Пугачевой покинул Россию. Его видели в США. Певец посетил концерт поп-дивы Мадонны, который прошел в Нью-Йорке, в Madison Square Garden.

Филипп Киркоров в США Фото: Telegram-канал Mash

Его сопровождал его друг, уроженец Донецка, молодой дизайнер Максим Ситник.

Напомним, пресловутая вечеринка с "почти голым" дресс-кодом (Almost Naked Party) прошла в московском ночном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. После того как вокруг мероприятия начал разгораться скандал, певец заявил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, что попал на вечеринку случайно. Потом он опубликовал видеообращение с извинениями, заявив, что "зашел не в ту дверь".

Несмотря на публичные извинения, участников вечеринки начали "отменять" одного за другим. Так, российский рэпер Vacio, который стал звездой "полуголой вечеринки", явившись туда с носком на гениталиях, весной отправится в армию.

А против самой Насти Ивлеевой подали коллективный иск о компенсации морального вреда на рекордную сумму — 1 миллиард рублей. Иск подала инициативная группа во главе с продюсером Александром Иншаковым.