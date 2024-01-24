Філіп Кіркоров після скандальної "напівголої вечірки" поїхав у США і сходив на концерт Мадонни

Після вечірки Насті Івлєєвої у співака, як і в багатьох інших запрошених, почалися проблеми. Кіркорова вирізали з новорічного фільму і виключили з концертів.

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Філіп Кіркоров був одним з учасників скандальної "майже голої вечірки", яку організувала блогерка і телеведуча Настя Івлєєва. У підсумку вечірка викликала гучний резонанс у російському суспільстві, а її учасникам довелося вибачатися на камеру. Проти деяких, зокрема й Івлєєвої, висунули звинувачення в несплаті податків. Кіркорову, як відомо, теж довелося заплатити солідну суму, після чого він покинув РФ. Його бачили у США. Про це пише Telegram-канал Mash.

Відомо, що з народного артиста Росії, співака Філіпа Кіркорова стягнули податкову заборгованість у розмірі майже 8 мільйонів рублів (близько 4 мільйонів гривень).

"Мировий суддя судової дільниці № 374 Таганського району міста Москви ухвалив судовий наказ про стягнення з Кіркорова Філіпа на користь інспекції Федеральної податкової служби № 9 у Москві заборгованість за 2022 рік за податками та зборами в розмірі 7 972 985 рублів", — сказали у мировому суді. Також з артиста було стягнуто державне мито в розмірі близько 24 тисяч рублів.

Також Кіркорова в спішному порядку вирізали з новорічного фільму "Іван Васильович змінює все", де він грав Петра Першого, замінивши його на актора Микиту Кологривого, який прославився після ролі в серіалі "Слово пацана". Потім стало відомо, що співака вирізали з картини "Самоіронія долі", прибрали з новорічних концертів і виключили з числа учасників шоу "Золотий грамофон Санкт-Петербург". Його ім'я зникло зі сторінки анонсу заходу, обличчя співака прибрали з афіші концерту.

А цього тижня стало відомо, що колишній чоловік Алли Пугачової покинув Росію. Його бачили в США. Співак відвідав концерт поп-діви Мадонни, який пройшов у Нью-Йорку, в Madison Square Garden.

Філіп Кіркоров у США Фото: Telegram-канал Mash

Його супроводжував його друг, уродженець Донецька, молодий дизайнер Максим Ситник.

Нагадаємо, горезвісна вечірка з "майже голим" дрес-кодом (Almost Naked Party) відбулася в московському нічному клубі "Мутабор" у ніч із 20 на 21 грудня 2023 року. Після того як навколо заходу почав розгорятися скандал, співак заявив прессекретареві президента Росії Дмитру Пєскову, що потрапив на вечірку випадково. Потім він опублікував відеозвернення з вибаченнями, заявивши, що "зайшов не в ті двері".

Незважаючи на публічні вибачення, учасників вечірки почали "скасовувати" одного за одним. Так, російський репер Vacio, який став зіркою "напівголої вечірки", з'явившись туди зі шкарпеткою на геніталіях, навесні вирушить до армії.

А проти самої Насті Івлєєвої подали колективний позов про компенсацію моральної шкоди на рекордну суму — 1 мільярд рублів. Позов подала ініціативна група на чолі з продюсером Олександром Іншаковим.