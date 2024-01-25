На любовниц, внебрачных детей и нелегалов: рассекречены тайные траты князя Монако и княгини Шарлен

Бухгалтер Клод Пальмеро работал на княжескую семью 20 лет, прежде чем его уволили в прошлом году. И теперь его записи о тратах Шарлен и Альбера попали к журналистам.

Княжество Монако всегда было самой блестящей и скандальной жемчужиной Средиземноморья. И теперь князь Альбер и его супруга княгиня Шарлен оказались в центре очередного скандала. Их бывший бухгалтер Клод Пальмеро вел подробные записи об тратах и теперь они оказались в распоряжении журналистов. Об этом пишет Daily Mail.

Подробная финансовая информация была предоставлена ​​бывшим бухгалтером, который провел более двух десятилетий в сердце королевской семьи Монако, прежде чем его бесцеремонно уволили в прошлом году.

Клод Пальмеро вел записи в пяти толстых блокнотах, а отрывки из них теперь попали в две французские газеты.

Согласно заметкам Пальмеро, княгиня Шарлен обычно получала пособие в размере около 1,2 миллиона фунтов стерлингов в год. Также она нанимала нелегальных мигрантов, которым платили менее 90 фунтов в день. И бухгалтер постоянно писал, что она перерасходует бюджет.

Шарлени в княжеской резиденции в Монако Фото: Facebook Palais Princier de Monaco

Сообщается, что в 2017 году ей потребовалось более 500 000 фунтов стерлингов, чтобы погасить существенный овердрафт.

Два года спустя скорость, с которой Шарлен тратила деньги настолько обеспокоила бухгалтера принца, что он написал в своих блокнотах: "Это безумие! Я не могу контролировать расходы княгини".

По словам Пальмеро, Шарлен, бывшая чемпионка по плаванию, выросшая в Йоханнесбурге, вложила почти 2 миллиона фунтов стерлингов в ремонт дома для отдыха на Корсике и косметический ремонт своего офиса.

Он также утверждал, что она арендовала еще один дом на французском острове, где проводила время отдельно от Альбера.

Записи Пальмеро также показывают, что однажды в апреле 2016 года она попросила 60 000 фунтов стерлингов. В другой раз, в 2020 году, Палермо зафиксировал единовременную выплату Шарлен от Альберта в размере 171 000 фунтов стерлингов плюс 4 200 фунтов стерлингов наличными.

Ее семья также получала деньги от князя Альбера. Так, Шон получил почти 800 тысяч фунтов стерлингов на покупку дома в 2022 году. Сейчас он управляет кофейней в Монако.

Записи в записных книжках Пальмеро позволяют предположить, что хаотичная личная жизнь принца Альбера истощила его состояние, которое оценивают в 1 миллиард евро.

Глава правящей в Монако династии Гримальди с 2005 года Альберт — единственный сын принца Ренье III и бывшей голливудской звезды Грейс Келли. У него двое признанных детей от любовниц: Александр от бывшей стюардессы Николь Косте, 2003 года рождения; и Жасмин от американского агента по недвижимости Тамары Ротоло, 1993 года рождения.

Жасмин и Александр Гримальди с близнецами Жаком и Габриэллой Фото: jazmingrimaldi/Instagram

В сентябре 2020 года объявился еще один предполагаемый внебрачный ребенок: ему 15 лет и он из Бразилии. Его мать и князь познакомились в 2004 году.

По данным Le Monde, 31-летняя Жасмин Грейс Гримальди дочь любви Альбера и Ротоло, получает 73 000 фунтов стерлингов каждые три месяца, несмотря на то, что она не является частью княжеской семьи. Пальмеро отметил, что на 18-летие ей подарили 4200 фунтов стерлингов, а семь лет спустя — квартиру в Нью-Йорке стоимостью 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

Альбер с Николь Косте и сыном Аллександром Фото: nicole.coste/instagram

Он также отметил, что дворец оплачивал страховку от похищения и выкупа 20-летнего Александра

Дело должно было быть передано в суд в Милане, но было прекращено. Представитель принца заявил, что это была "мистификация".

В 2015 году мать Александра убедила Альбера поддержать ее модный бизнес, фасадом которого был магазин в лондонском Найтсбридже, сообщила на этой неделе газета Le Monde.

В 2015 году Пальмеро отметил, что это "будет стоить один миллион евро в год".

Libération, еще одна французская газета, с которой беседовал Пальмеро, сообщила, что у принца был счет во французском банке BNP под названием AG для "Альбера Гримальди".

Газета сообщила, что этот счет использовался для расчетов с бывшими любовницами Альбера и их детьми без ведома его жены.

Родственницы князя, принцесса Каролина и принцесса Стефани получают 770 000 фунтов стерлингов и 685 000 фунтов стерлингов из королевского кошелька.

Также Пальмеро подробно пишет о том, на что тратила деньги княгиня Шарлен.

Княжеская семья Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

"Ее Светлость заставляет работать на нее людей, которые являются нелегальными мигрантами", — пишет Пальмеро, предупредив князя Альбера, что его жена наняла филиппинку, которая "привязывает собак в душе".

А в письме, написанном в январе 2017 года, он сообщил, что другой сотрудник из Филиппин был "нелегалом в течение пяти лет", несмотря на то, что у него была месячная туристическая виза. "Ему платят 100 евро в день", — сообщил Пальмеро.

В декабре 2014 года Шарлен родила близнецов, принца Жака и принцессу Габриэллу, и сразу отдала их на попечение нянек, которые, по утверждению Пальмеро, также были нелегальными иммигрантами.

Княжеская семья Монако Фото: Getty Images

"Новая информация о найме нянь. Они нелегалы. Они не только находятся нелегально, но и въехали по фальшивому паспорту", — написал Пальмеро 15 января того же года. И выделил 600 000 фунтов стерлингов на празднование рождения и крещения княжеских близнецов.

В 2021 году он наложил вето на прием новых сотрудников по просьбе Шарлен, у которой уже было достаточное количество подчиненных.

В заявлении Le Monde адвокаты принца заявили, что если нелегальным мигрантам выплачивались деньги, то санкционировал их расходование именно Пальмеро.

В прошлом году Пальмеро был уволен и теперь его обвиняют в растрате денег – утверждение, которое он отрицает.

"Я не коррумпированный и не вор, во всех невероятных вещах, в которых меня сегодня несправедливо обвиняет княжеская семья, я посвятил себя два десятилетия", — заявил бывший бухгалтер.

А князь Альбер в своем заявлении принц заявил: "Нападки, которые г-н Пальмеро совершает против меня, а также против государства Монако и его институтов, показывают его истинную природу и малое уважение".

Уход Пальмеро последовал за двумя годами сообщений о коррупции, распространяемых веб-сайтом Les Dossiers du Rocher (The Rock Files), похожим на WikiLeaks.

На сайте говорится, что доверенные лица принца манипулировали заоблачным рынком недвижимости на Скале — так называют крошечную налоговую гавань Княжество Монако — ради личной выгоды.

Княжеская семья Монако Фото: Getty Images

Среди тех, кто был назван на сайте, были бывший глава администрации Альберта Лоран Ансельми, Клод Пальмеро и его бывший адвокат Тьерри Лакост.

Все они когда-то были близкими друзьями Альберта, а в число других обвиняемых в мошенничестве входит судья Верховного суда Монако Дидье Линотт.

Все названные лица категорически отрицают предъявленные им претензии.

Напомним, после долгого перерыва Шарлен снова начала сопровождать своего супруга, князя Монако Альбера на официальных мероприятиях. И каждый раз она выбирала очень дорогие наряды.