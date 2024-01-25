Престижный отель внес Бритни Спирс в черный список: что случилось

В отеле останавливаются множество высокопоставленных и богатых гостей, которые тратят там тысячи долларов, будь то деловая поездка или отдых, и они не хотят чувствовать себя неловко. Разгуливающая топлес у Бассейна Спирс вызывает у них замешательство.

42-летняя Бритни Спирс попала в черный список пятизведочного отеля Four Seasons в Лос-Анджелесе, сообщает The Sun. Это произошло после того, как постояльцы пожаловались на странное поведение артистки и ее прогулки топлес у бассейна, что доставило им дискомфорт.

Со ссылкой на три источника, издание пишет, что сотрудники курорта Westlake Village были сыты по горло выходками поп-звезды за последний год.

Спирс часто останавливалась в отеле, который находится всего в нескольких минутах от ее особняка стоимостью 14 миллионов долларов в Таузенд-Оукс.

Во время одного из пребываний в отеле звезда опубликовала у себя в соцсети фото, где она на кровати позирует в одних трусиках. В этом же заведении она провела первую брачную ночь со своим лучшим другом и менеджером Кейдом Хадсоном.

Бритни Спирс в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе Фото: Instagram/britneyspears

Несмотря на то, что Бритни все же мировая знаменитость, в Four Seasons не стали с ней церемониться.

"Бритни уже много лет ходит в Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили посещать отель, разблокировали, а теперь снова запретили. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна и заставляет их чувствовать себя некомфортно, а ее поведение часто бывает странным и раздражающим. Персонал говорил об этом по всему отелю, и это очень прискорбно, но в данный момент ей не разрешено туда, особенно в спа-салон. Бритни, возможно, и знаменитость, но она не может бегать и делать все, что захочет, в Four Seasons", – рассказал инсайдер.

По его словам, в отеле останавливаются множество высокопоставленных и богатых гостей, которые тратят там тысячи долларов, будь то деловая поездка или отдых, и они не хотят чувствовать себя неловко.

Когда издание направило представителям певицы и отеля просьбы о комментариях, то со стороны Спирс назвали историю такой, что "не соответствует действительности". В гостинице предпочли сохранить молчание.

Отель Four Seasons расположен у подножия гор Санта-Моники, между солнечными пляжами Малибу и знаменитыми виноградниками Санта-Барбары.

Отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж Фото: Google Maps

Стоимость номеров в нем варьируется от 500 до более 1000 долларов за некоторые роскошные люксы.

Ранее Фокус писал, что Бритни Спирс рассказала, вернется ли она в музыкальную индустрию.