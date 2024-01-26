Невеста Криштиану Роналду украсила обложку Vogue (фото)

На обложке издания знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза. Она выбрала темный наряд.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес украсила обложку Vogue. Кадрами фотосессии невеста 38-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду делится в Instagram с более 56 млн подписчиков.

"Спасибо, моя прекрасная Мексика", — написала мама двоих детей.

На обложке издания Джорджина предстала с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза. Она выбрала темный наряд и смотрела в сторону.

Джорджина Родригес

"Мифический кавер!", "Королева", "Красавица", — реагируют на новую съемку Джорджины ее фанаты в соцсети.

Джорджина Родригес

Также Родригес примеряла длинные и роскошные платья.

"Я женщина, которая борется с ценностями, основанными на любви и уважении, принципах, которые сопровождают меня во всех аспектах моей жизни", — рассказывает модель изданию.

Джорджина Родригес

Джорджина родила Криштиану Роналду двух дочерей — Беллу Эсмеральду и Алану Мартину. Также пара, которая сейчас живет в Саудовской Аравии, воспитывает еще трех наследников футболиста — Криштиану-младшего, Матео и Еву.

Об отношениях Родригес и звездного спортсмена стало известно в 2016 году. Они познакомились, когда девушка работала продавцом в магазине Gucci.

Напомним, Джорджина Родригес показала на одном фото всех детей Роналду.

Также Фокус писал о путешествии Криштиану Роналду с невестой в Португалию на Новый год 2024.