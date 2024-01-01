Невеста Криштиану Роналду показала, как они встретили Новый год (фото)

Звездная пара оставила детей дома, отправившись в Португалию. Джорджина Родригес пожелала поклонникам всего наилучшего.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала, как встретила Новый 2024 год со своим женихом Криштиану Роналду, 38. Праздничными кадрами возлюбленная португальского футболиста делится в Instagram с более 55 млн подписчиков.

Звездная пара прибыла провести новогоднюю ночь в Мадейре, Португалия.

"Пусть магия Нового года наполнит ваши дни любовью, радостью, здоровьем, гармонией, а ваши ночи исполненными мечтами! Поздравляю всех с 2024 годом!" — написала Джорджина.

Известный спортсмен и его девушка позировали на фоне праздничных салютов. Родригес выбрала для встречи 2024-го черное платье и собрала волосы в аккуратный пучок. Между тем Роналду был в белой рубашке и костюме.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

О романе португальского футболиста и бывшей продавщицы в магазине Gucci стало известно в 2016. Через год у пары родился первый общий ребенок — дочь Алана Мартина. Тогда же на свет появились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери.

Дети Роналду

Весной 2022 года возлюбленная Роналду родила дочь Беллу Эсмеральду. Кроме них, у звездного футболиста подрастает сын Криштиану-младший.

Сейчас семья живет в Саудовской Аравии, ведь Криштиану играет за ФК "Аль-Наср".

Напомним, как вырос младший сын Криштиану Роналду Матео.

Также Фокус писал о тренировках Криштиану Роналду и Джорджины Родригес в спортзале.