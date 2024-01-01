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Стиль життя

Наречена Кріштіану Роналду показала, як вони зустріли Новий рік (фото)

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес, новий рік, новий 2024 рік, наречена роналду, дівчина роналду, португалія
Фото: Georgina Rodríguez/Instagram | Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Зіркова пара залишила дітей вдома, вирушивши до Португалії. Джорджина Родрігес побажала прихильникам усього найкращого.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала, як зустріла Новий 2024 рік зі своїм нареченим Кріштіану Роналду, 38. Святковими кадрами кохана португальського футболіста ділиться в Instagram з понад 55 млн підписників.

Зіркова пара прибула провести новорічну ніч у Мадейрі, Португалія.

"Нехай магія Нового року наповнить ваші дні любов'ю, радістю, здоров'ям, гармонією, а ваші ночі здійсненими мріями! Вітаю всіх з 2024 роком!" — написала Джорджина.

Відомий спортсмен та його дівчина позували на фоні святкових салютів. Родрігес обрала для зустрічі 2024-го чорну сукню та зібрала волосся в охайний пучок. Тим часом Роналду був у білій сорочці та костюмі.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Про роман португальського футболіста та колишньої продавчині в магазині Gucci стало відомо у 2016 році. Через рік у пари народилася перша спільна дитина — донька Алана Мартіна. Тоді ж на світ зʼявилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері.

Діти Роналду

Навесні 2022 кохана Роналду народила доньку Беллу Есмеральду. Окрім них, у зіркового футболіста підростає син Кріштіану-молодший.

Наразі родина живе в Саудівській Аравії, адже Кріштіану грає за ФК "Аль-Наср".

Нагадаємо, як виріс менший син Кріштіану Роналду Матео.

Також Фокус писав про тренування Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес в спортзалі.