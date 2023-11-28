Джорджина Родрігес показала, як підріс менший син Кріштіану Роналду (фото)

Матео на початку червня 2023 виповнилося шість років. У нього є старший брат та три сестрички.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес поділилася свіжими кадрами з меншим сином португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38. Сімейні фото зірка соцмереж опублікувала у своєму Instagram з понад 53 млн підписників.

Родрігес та шестирічний Матео відвідали Формулу-1 в Абу-Дабі, ОАЕ.

"Який чудовий день", — зазначила наречена Роналду.

Джорджина із сином свого коханого позували разом на фоні траси Формули-1, також Матео поцілував модель у щоку на одному з фото в каруселі. Зокрема, серед кадрів зʼявилася британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка сфотографувалася разом з рідними Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес та син Кріштіану Роналду

Матео та його сестричка Єва народилися у червні 2017 року від сурогатної матері. Того ж року на світ зʼявилася перша спільна дитина Кріштіану та Джорджини — Алана Мартіна. Окрім них, у спортсмена підростає син Кріштіану-молодший та друга спільна дитина від його нареченої — Белла Есмеральда. Малюк народився навесні 2022 року, а під час пологів її братик Ейнджел помер.

Наразі родина більшість часу проводить у Саудівській Аравії, адже Роналду грає за ФК "Аль-Наср".

Кріштіану Роналду з дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, як Кріштіану Роналду привітав Єву та Матео із шестиріччям на початку літа 2023 року.

Також Фокус писав про тренування португальського футболіста з його коханою у спортзалі.