Джорджина Родрігес показала, як підріс менший син Кріштіану Роналду (фото)
Матео на початку червня 2023 виповнилося шість років. У нього є старший брат та три сестрички.
29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес поділилася свіжими кадрами з меншим сином португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38. Сімейні фото зірка соцмереж опублікувала у своєму Instagram з понад 53 млн підписників.
Родрігес та шестирічний Матео відвідали Формулу-1 в Абу-Дабі, ОАЕ.
"Який чудовий день", — зазначила наречена Роналду.
Джорджина із сином свого коханого позували разом на фоні траси Формули-1, також Матео поцілував модель у щоку на одному з фото в каруселі. Зокрема, серед кадрів зʼявилася британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка сфотографувалася разом з рідними Кріштіану Роналду.
Матео та його сестричка Єва народилися у червні 2017 року від сурогатної матері. Того ж року на світ зʼявилася перша спільна дитина Кріштіану та Джорджини — Алана Мартіна. Окрім них, у спортсмена підростає син Кріштіану-молодший та друга спільна дитина від його нареченої — Белла Есмеральда. Малюк народився навесні 2022 року, а під час пологів її братик Ейнджел помер.
Наразі родина більшість часу проводить у Саудівській Аравії, адже Роналду грає за ФК "Аль-Наср".
Нагадаємо, як Кріштіану Роналду привітав Єву та Матео із шестиріччям на початку літа 2023 року.
Також Фокус писав про тренування португальського футболіста з його коханою у спортзалі.