Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Наречена Кріштіану Роналду показала їхню молодшу доньку (фото)

Джорджина Родрігес кріштіану роналду, наречена роналду, діти роналду, донька роналду, белла есмеральда
Фото: instagram.com/georginagio | Джорджина Родрігес з донькою Беллою Есмеральдою

Дівчинка народилася навесні 2022 року. Під час пологів її брат-близнюк Ейнджел помер.

Related video

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала свою молодшу доньку від Кріштіану Роналду, 38. Знімками з однорічною спадкоємицею зірка соцмереж ділиться у своєму Instagram.

"Етапи "тихої" прогулянки", — написала мама двох дітей, позначивши локацією Мадрид, Іспанія.

Важливо
Наречена Кріштіану Роналду показала нові кадри з дітьми (фото)

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

На фото однорічна Белла Есмеральда штовхала візочка зі своїми ляльками, а мама контролювала малюка. Донька Кріштіану Роналду була одягнута у джинсовий сарафан, світлу кофтинку та колготки. Тим часом Джорджина продемонструвала фігуру у мінішортах та білому топі. Волосся мама двох дітей зібрала в пучок та одягла сонцезахисні окуляри.

Джорджина Родрігес з донькою Беллою Есмеральдою

"Королева і принцеса", "Яка мила сім'я найкращого гравця в історії!!!", "Подвійна коляска, тому що в неї є близнюк на небі", — пишуть фоловери іспанської моделі в коментарях, маючи на увазі братика Белли Есмеральди, який помер під час пологів.

Також зіркова пара виховує спільну доньку Алану Мартіну та спадкоємців футболіста не від Джорджини: Кріштіану-молодшого, Єву та Матео.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Fullscreen
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми
Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, кохана Роналду прикрасила обкладинку відомого глянцю.

Також Фокус писав про тренування Джорджини та Кріштіану Роналду у спортзалі.