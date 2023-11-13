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Стиль життя

Наречена Кріштіану Роналду показала нові кадри з дітьми (фото)

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Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram | Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми

Усього у спортивної зірки підростають пʼятеро спадкоємців. Джорджина Родрігес народила йому двох доньок.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала нові фото дітей Кріштіану Роналду, 38. Кадри спадкоємців португальського футболіста зірка соцмереж опублікувала в Instagram з понад 50 млн підписників.

Родрігес не була багатослівною в підписі знімків. Вона лише позначила свій улюблений бренд "alo".

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Наречена Кріштіану Роналду

Зокрема модель показала, як діти Роналду проводять дозвілля. Шестирічні Єва та Алана Мартіна, судячи з усього, змагалися в силі між собою. Матео, 6, тримав у руках папери. А 13-річний Кріштіану-молодший сидів на кріслі та посміхався.

Також Джорджина опублікувала селфі з Євою. У коментарях підписники зірки помітили їхню схожість, попри те, що це не рідна донька моделі. Родрігес народила футболісту двох спадкоємиць — однорічну Беллу Есмеральду та шестирічну Алану Мартіну.

Діти Кріштіану Роналду Fullscreen
Діти Кріштіану Роналду
Фото: Georgina Rodríguez/Instagram
Джорджина Родрігес з донькою Роналду Євою Fullscreen
Джорджина Родрігес з донькою Роналду Євою
Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Окрім цього, іспанська модель поділилася зворушливим кадром із самим Роналду та їхньою однорічною донькою.

Кріштіану Роналду з нареченою Fullscreen
Кріштіану Роналду з нареченою
Фото: Georgina Rodríguez/Instagram
Джорджина Родрігес з донькою Беллою Есмеральдою Fullscreen
Джорджина Родрігес з донькою Беллою Есмеральдою
Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес у мінішортах відвідала футбольний матч свого коханого.

Також Фокус писав про те, що Кріштіану Роналду в Ірані загрожує 99 ударів батогом.