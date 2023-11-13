Невеста Криштиану Роналду показала новые кадры с детьми (фото)

Всего у спортивной звезды подрастают пятеро наследников. Джорджина Родригес родила ему двух дочерей.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала новые фото детей Криштиану Роналду, 38. Кадры наследников португальского футболиста звезда соцсетей опубликовала в Instagram с более 50 млн подписчиков.

Родригес не была многословной в подписи снимков. Она лишь отметила свой любимый бренд "alo".

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Невеста Криштиану Роналду

В частности, модель показала, как дети Роналду проводят досуг. Шестилетние Ева и Алана Мартина, судя по всему, соревновались в силе между собой. Матео, 6, держал в руках бумаги. А 13-летний Криштиану-младший сидел на кресле и улыбался.

Также Джорджина опубликовала отдельно селфи с Евой. В комментариях подписчики звезды заметили их сходство, несмотря на то, что это не родная дочь модели. Родригес родила футболисту двух наследниц — годовалую Беллу Эсмеральду и шестилетнюю Алану Мартину.

Дети Криштиану Роналду Фото: Georgina Rodríguez/Instagram Джорджина Родригес с дочерью Роналду Евой Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Кроме этого, испанская модель поделилась трогательным кадром с самим Роналду и их годовалой дочкой в лифте.

Криштиану Роналду с невестой Фото: Georgina Rodríguez/Instagram Джорджина Родригес с дочерью Беллой Эсмеральдой Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес в мини-шортах посетила футбольный матч своего возлюбленного.

Также Фокус писал о том, что Криштиану Роналду в Иране грозит 99 ударов плетью.