Наречена Кріштіану Роналду показала їхнє тренування у спортзалі (фото)

Зіркова пара зустрічається з 2016 року, виховуючи двох спільних дітей та трьох спадкоємців Роналду від інших союзів.

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29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала тренування зі своїм коханим, 38-річним португальським футболістом Кріштіану Роналду. Знімком мама двох дітей поділилася в Instagram з понад 52 млн підписників.

Наречена спортивної зірки показала, як вони займалися у спортзалі. Для фізичних навантажень зірка соцмереж обрала чорний топ, рожеві шорти та білі кросівки. Ти часом Роналду, демонструючи свій торс, був лише в укорочених чорних шортах.

Родрігес позначила на фото один зі своїх улюблених брендів "alo" та поставила емодзі у вигляді червоного сердечка.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Зіркова пара наразі ще офіційно не уклала шлюб. Проте вони виховують двох спільних дітей — доньок Алану Мартіну та Беллу Есмеральду. Окрім них, у португальського футболіста є ще троє спадкоємців — син Роналду-молодший, близнюки Матео та Єва.

Про їхні романтичні стосунки відомо з 2016 року.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала однорічну доньку Роналду Беллу Есмеральду.

Також Фокус писав про появу Джорджини Родрігес на сторінках та обкладинці португальського Vogue.