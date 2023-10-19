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Стиль життя

Джорджина Родрігес показала меншу доньку Кріштіану Роналду (фото)

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Фото: Instagran @georginagio | Джорджина Родрігес

Белла Есмеральда народилася у квітні 2022 року. Втім, під час пологів її брат-близнюк Ейнджел помер.

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29-річна іспанська модель та блогерка Джорджина Родрігес показала, як підросла донька португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38. Сімейним знімком кохана спортивної зірки ділиться у своєму Instagram.

На фото однорічна Белла Есмеральда постала зі своїм старшим братиком Матео, який народився у 2017 році. Дівчинка приміряла світлий костюмчик та лаконічні сережки, коли дивилася на статуетку Богоматері.

Локацією Джорджина позначила столицю Португалії — Лісабон.

"Прославляємо Фатімську Богоматір", — написала мама двох дітей.

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Діти Кріштіану Роналду

"Матео та Белла мій солодкий дует", "Ааааааа маленькі любі", "Сумуємо за нашими булочками", — пишуть у коментарях фоловери Родрігес.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми Fullscreen
Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми
Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

29-річна модель народила Роналду двох доньок — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Окрім них, у футболіста є ще троє дітей — Роналду-менший, близнюки Єва та Матео.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як подорожує на приватному літаку.

Також Фокус писав про появу коханої Роналду на Венеційському кінофестивалі-2023.