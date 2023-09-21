Наречена Кріштіану Роналду показала знімки з приватного літака (фото)

Джорджина Родрігес також поділилася свіжими фото дітей футболіста.

Related video

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес показала знімки з борту приватного літака. Кадрами мама двох дітей ділиться у своєму Instagram.

У підписі до каруселі фото наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, 38, лише позначила бренд "Alo Yoga", який часто обирає під час відпочинку.

Важливо

Дівчина Кріштіану Роналду показала його молодшу доньку (фото)

На знімках зірка соцмереж позує на борту приватного джету в білосніжному комплекті з глибоким декольте. До вересневого образу Родрігес додала низку прикрас, серед яких масивні сережки-кільця. Не обійшлося і без сумки Birkin. Волосся кохана зіркового спортсмена зібрала в пучок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Джорджина Родрігес

На деяких кадрах зʼявилися спадкоємці Роналду. Їх у футболіста пʼятеро: Кріштіану-молодший, Матео, Єва, Алана Мартіна та Белла Есмеральда. Останні двоє народилися у союзі з Джорджиною.

"Приголомшливо", "Але яке ж прекрасне кохання", "Кріштіану Роналду не потрібен кубок, вона вже підкорила світ", — пишуть у коментарях фоловери Родрігес.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в чорному купальнику.

Також Фокус писав про появу коханої Роналду на Венеційському кінофестивалі-2023.