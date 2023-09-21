Невеста Криштиану Роналду показала снимки с частного самолета (фото)

Джорджина Родригес также поделилась свежими фото детей футболиста.

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29-летняя испанская модель Джорджина Родригес показала снимки с борта частного самолета. Кадрами мама двоих детей делится в своем Instagram.

В подписи к карусели фото невеста португальского футболиста Криштиану Роналду, 38, лишь отметила бренд "Alo Yoga", который часто выбирает во время отдыха.

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На снимках звезда соцсетей позирует на борту частного джета в белоснежном комплекте с глубоким декольте. К сентябрьскому образу Родригес добавила ряд украшений, среди которых массивные серьги-кольца. Не обошлось и без сумки Birkin. Волосы возлюбленная звездного спортсмена собрала в пучок.

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Джорджина Родригес

На некоторых кадрах появились наследники Роналду. Их у футболиста пятеро: Криштиану-младший, Матео, Ева, Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Последние двое родились в союзе с Джорджиной.

"Потрясающе", "Но какая же прекрасная любовь", "Криштиану Роналду не нужен кубок, она уже покорила мир", — пишут в комментариях фолловеры Родригес.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Напомним, Джорджина Родригес продемонстрировала фигуру в черном купальнике.

Также Фокус писал о появлении возлюбленной Роналду на Венецианском кинофестивале-2023.